Llorca estará en la final de Atenas

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que ha estado en Barcelona en un encuentro afterwork de El Periódico, repetirá apoyo al Valencia Basket, aunque ahora en Atenas. Así, tiene previsto desplazarse la semana próxima a la capital griega para acompañar al equipo taronja en su primera final a cuatro de la Euroliga de baloncesto. Ojalá que vaya tan bien como en el último partido en el Roig Arena ante el Panathinaikos, al que Llorca asistió y en el que el Valencia ganó con solvencia para dejar fuera de la final en su casa al poderoso equipo heleno.