Mompó acelera para aprobar presupuestos en la Diputación sin Vox y podría adelantarse a Llorca

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, está acelerando los contactos con vistas a lograr lo antes posible unos presupuestos provinciales, algo que hace unas semanas parecía inviable. Tras el acercamiento del último pleno, cuando el PP y Ens Uneix aprobaron diversas inversiones para municipios gobernados por socialistas y Compromís, todo se ha reactivado. El choque de los últimos meses se ha apaciguado. Mompó ha enviado al portavoz del PSPV, Carlos Fernández Bielsa, un documento de unas 30 páginas con una propuesta desglosada por capítulos de presupuestos para 2026, que ahora está prorrogados.

Los populares de la provincia de Valencia tienen prisa por aprobar las cuentas. Están pidiendo una reunión al PSPV. En su escenario ideal, la próxima semana podría convocarse un pleno extraordinario para llevarlas adelante. En todo caso, querrían tenerlas validadas la última semana de mayo. Se ha bloqueado la fecha del 27 de este mes, por si acaso.

Menos prisa tiene los socialistas, donde en todo caso parecen haber llegado a la conclusión de que la aprobación de las cuentas les beneficiara en un año preelectoral donde los alcaldes quieren contar con el apoyo financiero provincial para acometer inversiones en sus poblaciones. Son el partido con más alcaldías.

Ahora están estudiando la propuesta aunque quieren evitar urgencias. Tanto la dirección provincial como la dirección autonómica (Vicent Mascarell, número dos de Morant, es diputado provincial), asumen que una abstención en favor del PP es un gesto asumible, sin coste político en una institución donde no hay confrontación ideológica y donde además Vox no tiene influencia.

Inversiones en grandes ciudades, posible escollo

Eso sí, el PSPV exigirá que el fondo de cooperación incondicionado para los municipios cuente con una gran dotación, y que se firmen los 10 millones de inversión aprobados para las cinco ciudades de más de 50.000 habitantes (tres socialistas entre ellas, Gandia, Sagunt y Paterna) antes de sentarse a negociar las nuevas cuentas. Esto puede ser un obstáculo, porque en el equipo de gobierno Ens Uneix quiere vincular esos convenios al nuevo presupuesto.

El socio de gobierno de Mompó, precisamente, enfría las expectativas socialistas. Ens Uneix fue la bisagra del acuerdo casi unánime hace un año para los presupuestos de la dana, pero tras el fiasco de la última negociación, resta gravedad a la prórroga presupuestaria. “Es conveniente tener presupuesto pero si no hay, tampoco pasa nada. El problema lo tienen ellos con sus alcaldes y se sienten presionados para negociar”, trasladan desde el partido de Ontinyent. En este sentido, tampoco son muy partidarios de aceptar exigencias “desproporcionadas” de los socialistas.

Mompó luce perfil transversal: abolir la prostitución

Al margen de los equilibrios de poder en la diputación, la cohabitación con Ens Uneix está contribuyendo a moldear un perfil político transversal de Mompó, el verso suelto dentro del PP. Junto con la cuestión identitaria, muy marcada en el alcalde de Gavarda, Mompó está defendiendo posiciones sociales casi contraculturales en el partido. El pasado viernes, durante el ‘Feminari’ que organiza Natàlia Enguix (Ens Uneix), Mompó defendió la abolición de la prostitución: “Tenemos la responsabilidad de no ser neutrales ante la explotación sexual de las mujeres. Defender la abolición es defender una sociedad donde la dignidad, la libertad y la igualdad estén siempre por encima de cualquier forma de mercantilización del cuerpo femenino”, dijo en sus redes sociales. El PP, cabe recordar, suele ponerse de perfil en este asunto y vota de manera habitual contra propuestas de este tipo en las Corts o en Madrid.

El único PP liberado de Vox

De salir adelante el acuerdo presupuestario, Mompó pondría el broche a una legislatura en la que, dana mediante, ha pasado de ser un desconocido a tener voz en el PPCV e hilo directo con la calle Génova. Además, merced a su alianza con Ens Uneix, Mompó puede presentarse casi como un caso único en el PP español. Aun estando en minoría, es capaz de establecer puentes y acuerdos con la oposición socialista.

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Más aún: de cerrar estas cuentas para 2026, Mompó se emanciparía de la influencia de Vox prácticamente hasta el fin del mandato. No necesitaría ni siquiera su apoyo para sacar adelante algunas votaciones delicadas de inversiones que ahora tiene que pasar por el pleno al estar prorrogados los presupuestos. Es un horizonte que ha sentado mal en Vox, y así se lo ha hecho saber a los populares.