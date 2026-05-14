Quién es quién en la negociación sobre la huelga educativa

El nombre oficial es mesa de negociación, pero en realidad, son varias mesas seguidas conformando un círculo. En ese espacio, en una de las salas de la sede de la conselleria en Campanar, está el futuro más inmediato de la educación valenciana, con una huelga en marcha desde el lunes. Ese es el espacio en el que desde primera hora de la mañana se mantienen reunidos los representantes de la conselleria, con su máxima responsable, Carmen Ortí, a la cabeza y los sindicatos educativos, a los que los colores de las camiseta sirven de identificativo de las siglas a las que pertenecen.

Al ser un círculo, no hay cabeza ni presidencia, pero las fotos toman como punto de inicio de la circunferencia a Ortí. Ella es la máxima responsable de la conselleria desde diciembre cuando el cambio en el Palau con la salida de Carlos Mazón y la entrada de Juanfran Pérez Llorca le llevó a la sede de Campanar sustituyendo a José Antonio Rovira, que pasó a Hacienda, y que venía ejerciendo sus funciones desde julio de 2023, no sin choques con los docentes.

En la misma mesa que Ortí, a su mano izquierda, está su número dos dentro de la conselleria: el secretario autonómico Daniel McEvoy, quien ya estaba en estas responsabilidades con Rovira, y que fue el encargado de hacer el balance de la primera jornada de huelga el lunes. Pero no es el único representante del organigrama del departamento. Todos los directores generales de la rama educativa están también en la cita.

De estos destaca, por su implicación directa y que se ve al estar al otro lado de Ortí, el director general de Personal Docente, Pablo Ortega, que ha sido el encargado de asumir las riendas de las negociaciones con los sindicatos cuando no han ido a la mesa ni la consellera ni el secretario autonómico.

Los sindicatos

En las demás mesas están los representantes sindicales que conforman la mesa sectorial de educación y a los que los colores de las camisetas sirven de identificativo de las siglas. Así, de verde van los representantes del Stepv, el sindicato mayoritario dentro de la comunidad educativa pública con Marc Candela como principal representante, un veterano dentro del sindicato que ha sido una de las principales voces en las reivindicaciones previas al paro.

De rojo acuden las representantes de UGT PV Educació: Maite Tarazona y Mayca Martínez. A su lado, a su izquierda, las camisetas se vuelven amarillas en los delegados de CCOO PV con Xelo Valls, secretaria general de Educación del sindicato como principal referente de este en la mesa de negociación.

Si se continúa avanzando hacia la izquierda están los representantes de CSIF con José Seco, secretario autonómico de CSIF Educación como voz referente de esta central sindical en esta negociación. A su lado, con el azul como distintivo, está ANPE, el último sindicato en sumarse a la huelga que aunque no llegaron a convocarla por estar fuera de plazo, le dan apoyo. Su máximo representante en el encuentro es Lauren Barcena.

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A falta de saber los resultados de este encuentro, tanto Stepv, CCOO PV y UGT PV se levantaron de la mesa en la última negocación el jueves pasado, justo hace una semana, cuando la conselleria hizo la propuesta salarial de 75 euros brutos al mes en 2029. CSIF y ANPE también rechazaron la propuesta por insuficiente, pero se quedaron negociando ratios y burocracia. Falta ver qué ocurre este jueves, justo una semana después y tras cuatro días de paros. De momento, la primera oferta no incluye ningún tipo de subida salarial.