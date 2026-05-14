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14 de mayo

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, en el Afterwork de EL PERIÓDICO

El debate organizado por el diario tendrá lugar el jueves 14 de mayo a las 19.00 horas en Casa Cupra Raval

Inscripciones aquí

elPeriódico #afterwork con Juan Francisco Pérez Llorca, presidente de la Generalitat Valenciana / El Periódico

El Periódico

Barcelona

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, es el protagonista del próximo Afterwork organizado por EL PERIÓDICO que se celebrará el próximo jueves 14 de mayo en Casa Cupra Raval (Passeig de Gràcia, 109) a las 19.00 horas.

Pérez Llorca analizará el futuro de la Comunitat Valenciana, que preside desde el pasado 27 de noviembre, en un diálogo abierto con Albert Sáez, director de EL PERIÓDICO, en el que desgranará el balance de sus primeros meses al frente del Consell y detallará las líneas estratégicas que marcarán la agenda del gobierno hasta el final de la actual legislatura.

El presidente de la Generalitat Valenciana se inició en política desde abajo, como alcalde de su municipio, un pueblo de apenas 10.000 habitantes en la Marina Baixa, próximo a Benidorm, por lo que conoce la gestión de la política local, provincial y autonómica. Durante el diálogo, también se abordarán asuntos como la financiación autonómica o el corredor mediterráneo.

El evento se presenta como una oportunidad para conocer de primera mano su visión sobre temas prioritarios como la innovación, el municipalismo y las políticas de bienestar, en el ambiente distendido y propicio para el debate que caracteriza a los ciclos Afterwork de EL PERIÓDICO.

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Quienes deseen asistir a este #afterwork, pueden confirmar su asistencia rellenando el siguiente formulario. Las plazas son limitadas.

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