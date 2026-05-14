El PSPV choca con un muro en las Corts antes del pleno

Ser oposición en un parlamento significa que lo más probable es que las propuestas que se presenten tengan un tiempo de vida limitado, hasta que acaben chocándose con la pantalla de votaciones de la mayoría. En las Corts, esta mayoría corresponde a PP y Vox y es la izquierda la que sufre en cada pleno la debilidad de la minoría en la casi totalidad de votaciones. Sin embargo, el PSPV se ha encontrado en los últimos meses con un muro antes del propio debate en el pleno, una pared que se levanta con ocho días de antelación en las salas anexas al hemiciclo y que han hecho del uso de la palabra "veto" una de las quejas reiterativas de los socialistas ante cada orden del día.

Las juntas de síndics, espacios a puerta cerrada que deberían ser más de tramitación y ordenación de los plenos que un debate en sí, se han convertido en espacios de confrontación entre bloques, una prolongación de los reproches que se ven en público. La última reunión se alargó casi una hora pese a que en un principio se preveía una cita más bien de trámite, de ordenación de un pleno más, pero las discrepancias son de tal envergadura que son otra vía más por la que se canaliza la confrontación entre grupos.

De ella salió con un visible enfado el síndic del PSPV, José Muñoz, que nada más se sentó en la silla de la rueda de prensa alertó del momento de que el parlamento vivía uno de sus "peores momentos de degradación democrática" fruto, añadió, de la "debilidad" de Juanfran Pérez Llorca como 'president'. La protesta se centraba en un nuevo "veto" para el próximo pleno: la votación sobre la prórroga de la comisión de investigación de la dana, que PP y Vox han dictaminado que se cierre tras los 12 meses de plazo fijados inicialmente.

El síndic del PSPV, José Muñoz, y su adjunta, María José Salvador, durante la junta de este martes en las Corts. / José Cuéllar/Corts

La intención de los socialistas era que uno de los puntos de la siguiente sesión fuera aprobar o no ampliar los trabajos de esta comisión que tiene ya su fin previsto en el 27 de mayo. No es que su paso por el hemiciclo pudiera traer cambios, pero el objetivo del PSPV era hacer público ese rechazo de PP y Vox. Para defender esta votación en el pleno, Muñoz citó el antecedente de la comisión de estudio para la reconstrucción de la Vega Baja tras las inundaciones de 2019, constituida en enero de 2020, y que necesitó el paso por el pleno para alargar sus reuniones seis meses más de la fecha prevista.

"Si una comisión la crea el pleno, ha de decidir si se cierra o se alarga el pleno", expresó Muñoz señalando que habían exigido informes jurídicos a la cámara también negados por la mayoría de PP y Vox en la junta. "Están tocados y haciendo trile", respondió a las acusaciones el síndic del PPCV, Fernando Pastor. El dirigente 'popular' justificó que no se llevase la votación de la prórroga porque esta decisión ya se ha tomado tanto en la mesa de la propia comisión como en la junta de síndics, ambos organismos celebrados a puerta cerrada. Es más, recordó que al final de la sesión del lunes, el propio Pastor propuso 'in voce' votar esa prórroga, pero PSPV y Compromís lo rechazaron al no estar en el orden del día. "Solo les queda el enredo y el lío", añadió, esquivando explicar el antecedente.

Reprobaciones sin debatir

El problema para los socialistas, según insistió el síndic de la formación es que ese "veto" no ha sido una cosa excepcional, sino que ya acumulan varios chichones de chocar contra ese muro. Hace un par de plenos, la indignación del PSPV era por ver cómo varias preguntas a la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, sobre su no participación en la comisión de investigación sobre el escándalo de las VPP en Alicante no pasaban el filtro de la Mesa. En ese momento, los 'populares' justificaron que no se sabía el plan de trabajo y que cómo sabían que no sería llamada a comparecer, algo que finalmente es lo que podría pasar al no ser incluida en los planes de trabajo ni de PP ni de Vox.

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Antes también se quedó por el camino la reprobación a Camarero por su lapsus en una intervención en el pleno al señalar que el Gobierno de España "está lleno de prostitutas", una moción reclamando que Carlos Mazón renunciara a su aforamiento o la condena a los "exabruptos" del diputado del PP Salvador Aguilella a las asociaciones de víctimas de la dana que acudieron al Debate de Política General, peticiones que no han llegado al pleno porque PP y Vox justificaron que la referencia de la vicepresidenta había sido un error ya subsanado en el diario de sesiones, que no se puede renunciar al aforamiento y que Aguilella dijo "son las dos y no han comido" ante la marcha de los diputados de la izquierda y no de los familiares de las víctimas de la riada.