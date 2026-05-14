La reclamación salarial de los docentes irrumpe en pleno diseño de los presupuestos de la Generalitat

La huelga de profesores emprendida el lunes en la Comunitat Valenciana amenaza con calentarse si la propuesta de la Conselleria de Educación, dirigida por Carmen Ortí, sigue alejada de las reclamaciones sindicales. La consellera ha convocado la mesa de negociación para este jueves con una oferta todavía sin concretar. Tampoco de dónde va a sacar los fondos que la financien y que, en todo caso, tendrán un impacto presupuestario. Mayor o menor, pero lo tendrán. Y se da la circunstancia que el conflicto ha estallado en plenas negociaciones del Consell para la elaboración de los presupuestos de 2026.

El Gobierno valenciano ultima el diseño de las cuentas del próximo ejercicio con la intención de llevarlas a Les Corts y que se aprueben en este período de sesiones, lo que obligaría a modificar el calendario del parlamento valenciano e incluso habilitar el mes de julio para dar salida al proyecto de Presupuestos. Sobre todo si el president, Juanfran Pérez Llorca, quiere presumir de estabilidad como lo ha estado haciendo desde que asumió el cargo. El choque con el profesorado, de hecho, se ha convertido en una piedra en el zapato de un jefe del Consell que gusta de exhibir "diálogo" y "sentido común" y la Conselleria de Hacienda, que encabeza José Antonio Rovira, deberá buscar encaje a cualquier pacto con los profesores, un 'reencuentro' tras su paso por el departamento educativo.

Entre las primeras reclamaciones de las organizaciones sindicales se encontraba una mejora retributiva de 300 euros netos al mes por docente, que según publicó Levante-EMV, tendría un impacto presupuestario superior a los 600 millones de euros anuales para alcanzar a los 77.700 profesores que hay contabilizados. La consellera cifraba el total de las exigencias, incluyendo inversiones en centros y mejora de plantillas, en unos 2.400 millones, y según dijo, no hay dinero para todo: "Son unas reivindicaciones que superan la capacidad de la Comunitat Valenciana", alegó tras recordar la situación de infrafinanciación.

Llorca, junto a Camarero y Rovira, en una imagen de archivo en el Palau de la Generalitat. / Manuel Bruque / EFE

Falta conocer qué pone sobre la mesa la consellera este jueves. Su primera y última oferta, que planteaba una subida de 75 euros brutos al mes a completar en tres años, enfadó tanto a los representantes sindicales que se levantaron de la mesa y llenaron las calles en una manifestación multitudinaria el lunes, además de preparar una semana 'caliente' para presionar a la dirigente. En cualquier caso, cualquier acuerdo deberá tener un reflejo en las cuentas públicas. Si llega una vez el Ejecutivo autonómico ha presentado su proyecto de Presupuestos para 2026, el PP deberá enmendarlo en el Parlamento valenciano.

Sobre los rumores de que se presentarán la próxima semana, Pérez Llorca aseguró este miércoles que no hay novedades y, aunque se mostró dispuesto a negociar con los sindicatos educativos, tampoco aclaró de dónde sacaría el dinero y, sin hacer referencia a las bajadas de impuestos aprobadas por su Consell, descargó la responsabilidad de la alegada falta de fondos en el Gobierno: "Si llegasen las transferencias del Estado, si el fondo de nivelación estuviese en marcha y si tuviéramos un sistema de financiación como toca, tendríamos más fondos".

Llorca se muestra dispuesto a negociar más allá del sueldo y Vox se pone de perfil

El titular del Consell se dirigió a los sindicatos para apelar a la sensatez y al "sentido común". Se mostró dispuesto a "atender" y "valorar" reivindicaciones como la reducción de la burocracia, de las ratios, los refuerzos en educación social o la implementación de un plan de climatización para centros escolares. "Todo está encima de la mesa", aseguró, pero quiso tomar la palabra a algunas declaraciones sindicales según las cuales los sueldos "no son lo más importante". "Si de verdad no es lo más importante, lo primero es quitar la política de las aulas", insistió.

La x de Vox

Al otro lado de la mesa, y siendo necesarios para llegar a la mayoría en las Corts para aprobar las cuentas, está Vox. Los voxistas admiten "contactos", pero niegan de momento una "negociación", ya que, indican, no ha habido un documento propuesto por el Ejecutivo autonómico con cifras y planteamientos concretos. Ahí es donde podrían incorporarse las demandas del profesorado suficiente como para atajar, o al menos rebajar, la crisis de la huelga educativa, un tema en el que los voxistas se han puesto de perfil.

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En la rueda de prensa tras la junta de síndics del martes, el portavoz de la formación en las Corts, José María Llanos, aseguró que respaldaba las "justas reivindicaciones" de los docentes, citando expresamente las subidas salariales, no obstante, esquivó asumir cualquiera de estas demandas como una de las exigencias a la hora de forzar al Consell para diseñar las cada vez más próximas cuentas de 2026. Es más, el propio Llanos admitió que si los cálculos de las reclamaciones de los profesionales educativos son los 2.400 millones hechos por la conselleria será difícil incorporarlas ya que la situación contable de la Generalitat es "delicada", una muestra de que no apretarán en exceso las clavijas en esa línea.