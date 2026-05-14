La solidaridad cántabra con la dana llega al DOGV

Es, posiblemente, una de las modificaciones de crédito de cuantía más baja de la legislatura, de unos 8.200 euros, poco en comparación con las que suponen trasladar o incorporar centenares de millones, pero no importa, porque detrás de un acto administrativo tan tedioso y gris como una resolución publicada en el DOGV subyace la solidaridad del Consejo Escolar de Cantabria, a la que el boletín autonómico ha dado este jueves sello de autenticidad y oficialidad.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha incorporado a los presupuestos los 8.296,59 euros que la entidad recogió el pasado mes de diciembre en su concierto navideño por su XXVI aniversario para dedicarlos a las escuelas afectadas por la dana. En concreto, según detalla la resolución del DOGV, 6.235,57 euros han sido transferidos por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, SL, la empresa autonómica cántabra, por la venta de entradas y, el resto, 2.061,02 euros provienen de las aportaciones a la fila 0 a un número de cuenta abierto para tal fin.

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Según consta en el documento oficial, ante la transferencia recibida por la Generalitat, el Consell ha aprobado destinar 5.000 euros dentro del Programa de Innovación tecnológica educativa para la adquisición de material informático mientras que los 3.296,59 euros restantes a otros suministros de la dana dentro del programa de Enseñanza Primaria.