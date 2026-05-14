Tráfico
Tres accidentes en la pista de Silla y de Ademuz complican la entrada y salida de València este jueves
La V-30 registra los mayores problemas con 3 vehículos detenidos y 11,5 kilómetros de congestión
Un vehículo detenido corta un carril de la A-7 y genera colas en sentido Alicante
Mañana complicada en las carreteras valencianas. Tres incidentes en la pista de Ademuz dificultan la salida de València en sentido hacia Llíria. La vía registra un accidente de tráfico a la altura de Burjassot, en la salida de la capital valenciana, y dos vehículos detenidos tan solo unos kilómetros más adelante, a la altura de La Coma, en Paterna, en los puntos kilométricos 5.6 y 6.8. Asimismo la carretera registra dos kilómetros y medio de colas de entrada a la capital.
Dos accidentes en la Pista de Silla
La pista de Silla registra un accidente este jueves por la mañana a la altura de Forn d'Alcedo, en el punto kilométrico 11.5 en sentido hacia València. La cola suma 5 kilómetros de retenciones que van desde Albal hasta la entrada a la ciudad.
Además, la vía registra un segundo accidente ya en València, en el desvío hacia la V-30 sentido Puerto.
Congestión en la V-30
La circunvalación de València acumula gran cantidad del tráfico habitual de primera hora. La vía suma un total de 11,5 kilómetros de congestión: 5,5 en sentido hacia la A-7 y 6 en sentido hacia el Puerto. Además, tres vehiculos detenidos muy próximos entre sí, en sentido A-7, dificultan el tránsito.
La Ronda Nord, por su parte, también acumula casi 2 kilómetros de colas en sentido hacia la V-30. En sentido contrario, en la conexión entre V-30 y Ronda Nord hacia València, la vía acumula medio kilómetro de colas.
Carril cortado en la A-7
Un vehículo detenido corta el carril derecho de la A-7 en sentido Alicante. El vehículo se encuentra parado en el punto kilométrico 333.8 de esta vía, a la altura de Riba-roja del Túria, y genera dos kilómetros de colas hasta Manises. La carretera suma dos kilómetros y medio más de tráfico denso en este sentido entre València y Paterna.
En sentido hacia Barcelona, la vía lleva tres kilómetros y medio de congstión a la altura de Paterna Además, unas obras rebajan el límite de velocidad a 80km/h durante dos kilómetros a la altura de Quart de Poblet.
Un obstáculo en la entrada por la A-3
La A-3 lleva esta mañana 2,5 kilómetros de retención de entrada a València. La vía registra un obstáculo en la calzada en este sentido a la altura de Mislata. En sentido hacia Madrid, la DGT avisa de otro obstáculo, esta vez en el punto kilométrico 342.0 a la altura de Quart de Poblet.
La carretera acumula también un kilómetro de colas en su entroqnue con la A-7 a la altura de Riba-roja del Túria. A su vez, en sentido València, un vehículo detenido corta el arcén derecho en Chiva, entre el punto kilométrico 335.1 y 335.2.
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