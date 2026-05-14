Vicentet, Pura de Barxeta, Juan el rector: las víctimas del franquismo que el Gobierno ha declarado inocentes

"Se declara ilegal e ilegítimo el tribunal que juzgó a Don Vicent Martí Ruiz, así como los jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, a partir del Golpe de Estado de 1936, se hubieran constituido para imponerle, por motivos políticos, ideológicos, de conciencia o creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal, así como la ilegitimidad y nulidad de sus resoluciones. Se declara igualmente ilegítima y nula la condena, sanción o resolución, dictada contra él tanto judicial, como administrativa, producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra de España o durante la dictadura posterior'.

A principios de mayo, la familia de Vicent, un joven de Alaquàs que fue ejecutado con tan solo 26 años, recibió una carta firmada por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Se trataba de la conocida Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal del Gobierno de España mediante la cual se borra cualquier atisbo de culpabilidad en la sentencia que le condenó a muerte el 22 de agosto del 39. De acuerdo con el artículo 3.1 de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, Vicent, fusilado en Paterna y arrojado a una fosa común, "tiene derecho al reconocimiento y a obtener la reparación moral y la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva, al estimarse que su circunstancia le hace ser considerado como “víctima"'.

Este joven alaquasero, conocido como 'Vicentet de ca la Mil' fue secretario de Juventudes Socialistas, presidente de la Sección de Oficios Varios de la UGT y sargento del Arma de Aviación del Ejército Republicano. El 22 de abril de 1939 ingresó en la prisión de la Torre de Torrent y el 9 de mayo fue trasladado a la Cárcel Celular de València acusado de adhesión a la rebelión militar. Por ello, se le hizo un consejo de guerra el 22 de agosto en València, presidido por el teniente coronel Manuel Batlle e integrado por los capitanes Andrés, Álvaro Cortés, Ramón Farré y en el que Vicent no tuvo defensa, tras el cual fue condenado a muerte. Tres meses y medio después, el 9 de diciembre fue fusilado y el 8 de enero de 1942, dos años después, el juez instructor provincial número 1 de Responsabilidades Políticas de 'Valencia del Cid' (sic) anunciaba la instrucción de un expediente contra él.

'Recibió avales, pero no fue suficiente'

"Le acusaron, sin ningún tipo de prueba, por una supuesta implicación en la muerte de un cura. Algo que nunca nadie puedo demostrar porque fue gente de fuera del pueblo. Y como no pudieron demostrarlo le encasquetaron adhesión a la rebelión y pena de muerte", explica su sobrino Benjamín Ruiz Martí. "Él había estado destinado durante la guerra a Barcelona y Alicante. De hecho, tras la condena recibe numerosos avales de gente derechas a quienes él había ayudado antes, hasta de gente de Falange". El tiempo de prisión fue una pesadilla para la familia ya que, además del hijo, el régimen franquista había detenido también a la madre, María, que pasó seis meses en la cárcel por ser la madre de Vicent. "La hermana mayor es la que iba a la prisión a llevarle cosas. Como mi tío se barruntaba de que lo iban a fusilar pidió que le llevara un abrigo y ropa 'de mudar'. Un día, cuando mi tía fue a llevarle comida le dijeron que ya no estaba ahí, que se lo habían llevado el día anterior a fusilar. Con toda la familia consternada fueron a Paterna y ahí Leoncio Badia, el enterrador, cuando ellos le dijeron como era, lo del traje y el abrigo, les respondió que sabia quien era, que estaba ya en la fosa pero que solo llevaba el abrigo lleno de agujeros cuando se lo llevaron, porque el pantalón alguien del pelotón se lo había quitado".

Última carta de Vicent 'de ca la mil' a su familia, un día antes de ser fusilado. / Familia Martí Ruiz

Como la familia de Vicent, que siempre tuvo un retrato suyo en casa, pero del que se habló poco "para protegernos a todos", otros 168 valencianos o personas vinculadas a la C. Valenciana han recibido la Carta de Reparación desde 2021, pocos si se tiene en cuenta que la represión franquista llegó a más de 8.000 familias. La Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal se puede solicitar a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Este documento oficial reconoce el derecho a la reparación moral de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura hasta 1978, pudiendo solicitarlo la propia víctima o sus familiares. Y también lo puede hacer, de oficio, el propio Gobierno, como ya ha hecho en varias ocasiones, la úlima en junio de 2024. La Universitat de València también hizo lo propio en 2025 reparando a numerosas personas vinculadas a la institución que habían sido represaliadas, desde porteros y secretarios a decanos y rectores.

Algunas de las familias que han recibido esta reparación han sido, entre otros, las de:

Juan Bautista Peset Aleixandre. Rector de la Universitat de València. Diputado de Izquierda Republicana. Condenado a muerte por consejo de guerra y fusilado en Paterna el 24 de mayo de 1941.

Rector de la Universitat de València. Diputado de Izquierda Republicana. Condenado a muerte por consejo de guerra y fusilado en Paterna el 24 de mayo de 1941. Vicente Miguel Carceller. El editor y periodista de la revista satírica la 'Traca'. Asesinado en Paterna el 28 de junio de 1940. También sufrió sanción económica del Tribunal de Responsabilidades Políticas

El editor y periodista de la revista satírica la 'Traca'. Asesinado en Paterna el 28 de junio de 1940. También sufrió sanción económica del Tribunal de Responsabilidades Políticas Eduardo Ramos Tormo . De Albaida. Afiliado CNT-FAI, fusilado en Paterna el 14 de junio de 1940.

. De Albaida. Afiliado CNT-FAI, fusilado en Paterna el 14 de junio de 1940. Julio Chornet López . Médico y concejal socialista en València; condenado a prisión. Libertad condicional en 1945. Falleció en València en 1946.

. Médico y concejal socialista en València; condenado a prisión. Libertad condicional en 1945. Falleció en València en 1946. José Usach Latorre . Presidente del Comité y del Consejo Municipal de València. Condenado a cadena perpetua y sanción económica.

. Presidente del Comité y del Consejo Municipal de València. Condenado a cadena perpetua y sanción económica. Purificación Ballester Gómez . Afiliada a UGT. Natural de Barxeta. Condenada a 30 años de prisión. Pena rebajada posteriormente a 20 años.

. Afiliada a UGT. Natural de Barxeta. Condenada a 30 años de prisión. Pena rebajada posteriormente a 20 años. Vicente Ventura Fortea. De Borriana. Capitán de milicias CNT, ejecutado a garrote vil en Burgos en 1938.

De Borriana. Capitán de milicias CNT, ejecutado a garrote vil en Burgos en 1938. Julio Giménez Jordán . Abogado y periodista. Redactor jefe de El Pueblo. Presidente de la Asociación de la Prensa Valenciana. Murió el 4 de abril de 1939 antes de ser detenido. Su familia fue desahuciada y desterrada a l'Olleria.

. Abogado y periodista. Redactor jefe de El Pueblo. Presidente de la Asociación de la Prensa Valenciana. Murió el 4 de abril de 1939 antes de ser detenido. Su familia fue desahuciada y desterrada a l'Olleria. Pablo Lacruz Muñoz . Natural de Chera. Miembro del Partido Socialista. Fusilado en Paterna el 9 de noviembre de 1939

. Natural de Chera. Miembro del Partido Socialista. Fusilado en Paterna el 9 de noviembre de 1939 Francisco Martínez Peris . Afiliado a CNT y natural de Benimàmet. Fusilado en Paterna el 25 de noviembre de 1939

. Afiliado a CNT y natural de Benimàmet. Fusilado en Paterna el 25 de noviembre de 1939 José Silvestre Ferrero . Condenado a muerte por adhesión a la rebelión. Fusilado en Paterna el 25 de noviembre de 1939. De Bocairent.

. Condenado a muerte por adhesión a la rebelión. Fusilado en Paterna el 25 de noviembre de 1939. De Bocairent. Jesús Mata López . Natural de Utiel. Condenado a 30 años de prisión. Libertad definitiva en 1951

. Natural de Utiel. Condenado a 30 años de prisión. Libertad definitiva en 1951 Vicente Murgui Muñoz . Afiliado al PSOE y CNT. Delegado de Abastos y consejero municipal. Condenado a 12 años y 1 día de prisión

. Afiliado al PSOE y CNT. Delegado de Abastos y consejero municipal. Condenado a 12 años y 1 día de prisión Carlos Gómez Cabrera , dibujante de "La Traca".

, dibujante de "La Traca". Consuelo Galvis Perucho (dos de sus tres hijos fueron fusilados mientras estaba encarcelada).

(dos de sus tres hijos fueron fusilados mientras estaba encarcelada). Juan Álvarez Madrid , jornalero afiliado a la CNT.

, jornalero afiliado a la CNT. Juan Manuel Contreras García , concejal de Godella.

, concejal de Godella. Ramón Darijo Castillo , trabajador afiliado a la CNT.

, trabajador afiliado a la CNT. José Celda Beneyto , labrador.

, labrador. Gonzalo Tejero Langarita , policía municipal de Valencia.

, policía municipal de Valencia. Pascual Blasco Marco , fundador de la UGT en su pueblo.

, fundador de la UGT en su pueblo. Doroteo Coronado Serrano , familiar del guerrillero Basiliso Serrano.

, familiar del guerrillero Basiliso Serrano. Dámaso Cabanillas Roso, ferroviario.

Acto del ministro de Memoria Democrática con varias familias de represaliados en 2024. / L-EMV

También aparecen numerosos docentes y trabajadores represaliados de la Universitat de València como:

Adolfo Miaja de la Muela — catedrático de Derecho Internacional Público y Privado

— catedrático de Derecho Internacional Público y Privado Mariano Gómez González — catedrático de la Facultad de Derecho

— catedrático de la Facultad de Derecho José Puche Álvarez — rector y catedrático de Fisiología

— rector y catedrático de Fisiología Ramón Velasco Pajares — rector y profesor de Geografía Política y Descriptiva

— rector y profesor de Geografía Política y Descriptiva Luis Gonzalvo París — vicerrector y catedrático de Arqueología, Numismática y Epigrafía

— vicerrector y catedrático de Arqueología, Numismática y Epigrafía Francisco Sierra Jiménez — catedrático de Química Orgánica

— catedrático de Química Orgánica José María Ots Capdequí — decano y catedrático de Historia del Derecho Español

— decano y catedrático de Historia del Derecho Español Luis Urtubey Rebollo — catedrático de Histología, Técnica Micrográfica y Anatomía Patológica

— catedrático de Histología, Técnica Micrográfica y Anatomía Patológica José Deleito Piñuela — catedrático de Historia Universal Antigua y Media

— catedrático de Historia Universal Antigua y Media Roberto Araujo García — catedrático de Análisis Matemático

— catedrático de Análisis Matemático Salvador Velayos Hermida — catedrático de Física Teórica y Experimental

— catedrático de Física Teórica y Experimental Niceto Alcalá-Zamora y Castillo — catedrático de Derecho Procesal

— catedrático de Derecho Procesal Manuel Beltrán Báguena — catedrático de Patología General