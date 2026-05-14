Las VTC denuncian que los ayuntamientos les están multando por prestar servicios urbanos "pese a que el TSJ valenciano confirmó que es legal"

Unauto-VTC y Movva, las principales asociaciones del sector VTC en la Comunitat Valenciana, denuncian que las administraciones locales continúan impulsando campañas sancionadoras contra vehículos VTC por realizar servicios urbanos, "cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ya ha confirmado que las VTC domiciliadas en la región pueden prestar este tipo de servicios al amparo del marco normativo vigente". Las asociaciones consideran "especialmente grave" que se estén imponiendo sanciones por "una actividad validada por los tribunales". La sentencia 661/2025 del TSJCV rechaza la tesis de que las autorizaciones VTC queden limitadas exclusivamente al transporte interurbano en la comunidad autónoma y reconoce que la normativa autonómica contempla la prestación de servicios urbanos por VTC, así como la competencia de la Administración local en su regulación.

“Resulta incomprensible que después de una sentencia tan clara se siga tratando a las VTC como si estuvieran actuando al margen de la ley. No estamos ante una zona gris: el TSJ ha confirmado que las VTC pueden realizar servicios urbanos en la Comunitat Valenciana", apuntan. "Seguir sancionando por ello genera inseguridad jurídica, perjudica a trabajadores y empresas, y transmite una imagen muy preocupante del funcionamiento institucional”, señalan desde Unauto-VTC y Movva en un comunicado.

"Daño a la reputación turística"

Las patronales recuerdan que el sector VTC opera de forma legal, presta un servicio demandado por residentes y visitantes, y "constituye una pieza clave para absorber picos de demanda en aeropuertos, estaciones, zonas turísticas y horarios de alta ocupación". Esto es especialmente relevante, comentan, en vísperas de una temporada alta en la que millones de turistas nacionales e internacionales llegarán a la región para disfrutar de sus vacaciones.

En este contexto, Unauto-VTC y Movva advierten de que las "campañas de multas no solo dañan al sector, sino también a la reputación turística de la Comunitat Valenciana". “No hay peor carta de presentación para un visitante que subirse a un vehículo que ha contratado legalmente para ir a su hotel, a cenar o al aeropuerto, y verse interrumpido por una actuación sancionadora basada en una supuesta infracción que los tribunales ya han descartado. Esa escena perjudica al usuario, al conductor, a la empresa y a la imagen de Valencia como destino moderno, abierto y competitivo”, subrayan.

Un sector con 5.000 empleos

Las asociaciones recuerdan además que el sector VTC genera un impacto económico significativo en la Comunitat Valenciana, sostiene cerca de 5.000 empleos y aporta actividad, salarios e ingresos públicos. Informes sectoriales estiman que expulsar o restringir a las VTC del mercado urbano supondría un coste económico superior a los 262 millones de euros para la región. Justo este viernes, el sector del taxi ha convocado una nueva protesta en València, en el pulso que mantienen con los vehículos de transporte con conductor.

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Unauto-VTC y Movva solicitan a las administraciones que revisen de forma inmediata los criterios sancionadores aplicados a los servicios urbanos y que eviten actuaciones que puedan dar lugar a nuevas reclamaciones y litigiosidad. Al tiempo, reiteran su voluntad de diálogo con la Generalitat Valenciana y con las entidades locales para avanzar hacia un marco regulatorio estable, proporcionado y que aporte seguridad jurídica al sector.