Sin yugo ni flechas, pero con placa oficial y en azul: Llorca 'marcará' las viviendas protegidas de la Generalitat

Las placas identificativas volverán a las fachadas de las nuevas viviendas de protección pública que se levanten en la Comunitat Valenciana. En esta ocasión no tendrán yugo ni flechas, como las franquistas del Instituto Nacional de la Vivienda que todavía hoy perduran en algunos puntos, sino el logotipo de la Generalitat y del plan "Vive Comunitat Valenciana", impulsado por el Consell del PP que ahora, en plena crisis habitacional, quiere 'marcar' sus logros en este ámbito. Toda la información "seguirá las directrices" del nuevo manual de identidad corporativa del gobierno valenciano, modificado recientemente para situar un azul muy similar al del PP como nuevo color principal, para enfado de la izquierda y del sector del diseño.

Así consta en una orden publicada este miércoles en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV), que regula la colocación de carteles y placas identificativas de las actuaciones en materia de vivienda protegida como el plan Vive, convirtiendo en "obligatorio" su emplazamiento, desde el inicio de las obras hasta más allá de su finalización.

Durante la fase de ejecución de las viviendas protegidas, "será obligatorio la colocación de carteles informativos en un lugar visible de la obra, desde la obtención de la calificación provisional y hasta la obtención de la calificación definitiva", excepto en actuaciones de viviendas particulares. La resolución concreta que la información de estos soportes deberá ajustarse al nuevo manual corporativo, que convierte el azul en "prioritario".

CASTELLON. SENSAL. OBRAS DE VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL. PLAN VIVE. MARINA D'OR. MERCADO INMOBILIARIO / GABRIEL UTIEL BLANCO / MED

Estos carteles serán de 18 metros cuadrados (3 metros de alto por seis de largo) y "seguirán la composición, colores y tipografías establecidos en la plantilla digital publicada en la página web de la conselleria con competencias en materia de vivienda". En concreto, se dividirá "en dos franjas horizontales de igual altura": en la superior figurará la marca identificativa del "plan Vive" y en la inferior, "los textos correspondientes a la descripción de la actuación" y los logos institucionales, que también seguirán las nuevas normas corporativas, por lo que el azul sería predominante.

Las placas identificativas

La publicidad no acabará con las obras. El Consell, para que perdure en el tiempo, también convierte en obligatoria la colocación de placas identificativas en cada uno de los inmuebles protegidos. Deberán ubicarse "en un lugar visible desde la calle y próximo al dintel de las puertas de acceso al edificio" y con unas medidas de 30 centímetros de alto por 25 de ancho.

La colocación de estas láminas exteriores "se realizará en elementos fijados verticalmente, postes, tótems informativos, mobiliario urbano, u otros elementos análogos que permitan la visibilidad y legibilidad de la placa, y garantice la seguridad de utilización y la accesibilidad de los espacios urbanos", concreta la orden. De nuevo, se hará siguiendo el nuevo cánon corporativo y primando el azul.

Así, seguirá "la composición, colores y tipografías establecidos en la plantilla digital" publicada en la página web de la conselleria de Vivienda. Como los carteles, se divide en dos franjas, una destinada a identificar el "plan Vive" y otra inferior para ubicar los "logotipos de las instituciones y empresas que participan" en cada actuación.

Este nuevo modelo de placas y carteles informativos será obligatorio para "todas las actuaciones protegidas en materia de vivienda protegida cuya fecha de calificación provocional sea posterior a la entrada en vigor de la presente orden".

Más vallas, más polémica

La publicidad exterior del Consell de Juanfran Pérez Llorca ya ha generado polémica en las últimas semanas. La colocación de carteles promocionales de la Generalitat, ya con el nuevo azul dominando, pegados a otros del PPCV en el que se ensalza la figura del líder actual --"Juanfran, president"-- fue denunciada por la izquierda por generar "confusión" entre institución y partido, que según PSPV y Compromís se agrava con ese reciente cambio cromático.

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Ahora, la portavoz de Vivienda de los socialistas en las Corts, María José Salvador, señala que esta maniobra de situar placas en edificios de promoción pública "recuerda otros tiempos" y la tacha de "propaganda". La exconsellera la contrapone además con lo que hizo el Botànic, que "retiró" este tipo de distintivos franquistas y puso nombres de mujeres y de colectivos feministas a las viviendas del parque público.