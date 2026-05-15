El Consell reprocha a Arcadi España que no fije fecha para negociar la financiación y el ministro anuncia que lo hará "en breve"

El debate sobre la financiación autonómica ha vivido este viernes un nuevo cruce de reproches entre el Gobierno central y la Generalitat Valenciana. Mientras el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha avanzado desde Alicante que tiene previsto ponerse en contacto "en breve" con el president Juanfran Pérez Llorca para abordar esta cuestión con "normalidad institucional", el conseller de Economía y Hacienda, José Antonio Rovira, ha replicado con dureza denunciando que el ministro ha "ignorado" sistemáticamente las peticiones de encuentro formal enviadas hace meses.

El cruce de reproches se produce con la huelga de los docentes, que reclaman menos ratios y salarios iguales a los del profesorado de otros territorios, en un momento álgido.

Arcadi España ha defendido una "solución estructural" para la Comunitat Valenciana basada en dos pilares fundamentales: la condonación de más de 11.000 millones de euros de deuda y un nuevo modelo que aportaría 3.669 millones de euros adicionales al territorio. Según el ministro, esta propuesta —que movilizaría 21.000 millones para el conjunto de las comunidades— es la de mayor "fortaleza" planteada en 15 años y garantiza que ninguna autonomía pierda recursos. Por ello, ha instado al Consell a la "reflexión" y a priorizar los intereses de los valencianos sobre "intereses partidistas".

La respuesta de José Antonio Rovira no se ha hecho esperar. El conseller ha recordado que el president Pérez Llorca envió una carta solicitando una reunión el pasado 30 de marzo, apenas tres días después de que España tomara posesión, y que hasta ahora el ministro no ha dado respuesta institucional. "España solo contesta a través de los medios", ha lamentado Rovira, quien ha calificado de falta de respeto el silencio mantenido durante este tiempo.

Además, el titular de Hacienda valenciano ha mostrado serias dudas sobre la viabilidad del modelo propuesto por el Gobierno de Sánchez, citando la "falta de apoyos" en el Congreso y el rechazo generalizado de las comunidades autónomas en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera. Rovira ha criticado que la propuesta se pactara con ERC y se anunciara a través de Oriol Junqueras, denunciando que en el foro oficial solo recibieron "un power point" y ninguna información adicional desde entonces.

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El fondo de nivelación: El arma arrojadiza

Ante el bloqueo de un modelo definitivo, Rovira ha exigido la aprobación inmediata de un fondo de nivelación transitorio para paliar la "infrafinanciación crónica" de la región. El conseller ha utilizado la hemeroteca para atacar al ministro, recordando que ese mismo fondo era el que reclamaba el propio Arcadi España cuando ocupaba el cargo de conseller de Hacienda en el anterior ejecutivo autonómico. "Necesitamos ese dinero ya", ha concluido Rovira, insistiendo en que la inyección de recursos es urgente para reforzar los servicios públicos esenciales.