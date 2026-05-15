Defensa reconoce a los estudiantes ganadores de la fase valenciana del concurso literario Carta a un militar español

La Delegación de Defensa en València ha acogido este jueves el acto de reconocimiento a los tres estudiantes de Secundaria valencianos finalistas de la 13ª edición del concurso Carta a un militar español, que este año tenía como lema 'Plus Ultra: la audacia cruza horizontes', en honor al valor y compromiso de los primeros pilotos españoles que protagonizaron las travesías transoceánicas en aquellos vuelos precarios para conectar Europa con América del Sur y más tarde con Filipinas y África, dibujando lo que hoy son las principales rutas que siguen las aerolíneas comerciales.

En esta edición, han participado 36 colegios valencianos -es la provincia con mayor número de participantes de toda España- y las tres cartas finalistas son las escritas por dos chicas y un chico de tres centros escolares distintos. La ganadora, que participará en la final nacional junto con el resto de ganadores provinciales, ha sido Youxin Jiang, alumna de 4º curso de la ESO del Complejo Preuniversitario Mas Camarena (Paterna), con la carta titulada 'Alas de acero, vuelo sincero', y los finalistas han sido Lleonard Oliver Gómez, también de 4º curso de la ESO del Colegio Sagrada Familia Patronato de la Juventud Obrera (València), e Inés Varea Castelló, de 4º curso de la ESO del Colegio Juan XXIII (Burjassot).

El acto, presidido por el coronel Ángel Adán, delegado de Defensa en la C. Valenciana, quien dirigió palabras de agradecimiento a todos los participantes, tanto al alumnado como a los docentes, por su esfuerzo, entusiasmo y por la calidad de los trabajos presentados.

Acto de entrega de diplomas a los tres estudiantes de Secundaria finalistas de la edición valenciana de la 13º concurso Carta a un militar español, con izado de bandera en la Delegación de Defensa y visita guiada al Museo Histórico Militar de València. / Celeste Martínez

València, a la cabeza de concursantes

En la fase provincial de Valencia del concurso han participado alumnos de 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria, de Bachiller y de Grado Medio de Formación Profesional de 36 centros educativos de la provincia, lo que sitúa a Valencia como la primera provincia en número de centros presentados en toda España. Estos centros han seleccionado una carta para que les represente en esta fase y la carta ganadora, la de Youxin Jiang, titulada 'Alas de acero, vuelo sincero', representará a la provincia de Valencia en la fase nacional compitiendo con el resto de colegios representantes de todas las provincias españolas y algunos centros de educación españoles en el extranjero.

El jurado provincial de esta edición, presidido por el delegado de Defensa, el coronel Ángel Adán García, ha estado integrado por representantes de medios de comunicación e instituciones de enseñanza: Javier Alfonso, director de Valencia Plaza; Inmaculada Pardo Martínez, de la Cadena SER; Vicente Climent, de La 8 Mediterráneo TV; Enrique Aguado Aláez, de COPE C. Valenciana; Juan Sanchís Cantos, de Las Provincias; Teresa Domínguez, redactora jefa de Levante-EMV; Toni Jiménez Picó, de ABC C. Valenciana; Concepción Tomás Bravo, de la Conselleria de Educación; Rosa María Vercher González, inspectora de Educación Secundaria Obligatoria; y el teniente coronel Gestor del Área de Reclutamiento y secretario del jurado, Ignacio Molpeceres.

La ganadora lee su carta

El acto de entrega de diplomas, en el que la ganadora ha tenido la oportunidad de leer su carta ante los más de 230 estudiantes de 24 de los 36 colegios participantes que acudieron al evento, ha estado precedido por un solemne izado de bandera en los jardines de entrada de la Delegación, en el que han participado activamente la ganadora y los dos finalistas. A continuación, en el patio de la Delegación de Defensa, se han entregado los diplomas a todos los participantes.

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Al finalizar el acto, todos los asistentes han podido visitar una exposición estática de equipos y materiales del Regimiento de Inteligencia nº1 y del Regimiento de Operaciones de Información nº1 y la exposición “Españoles en el nacimiento de una nación” en la sala de exposiciones de la Delegación de Defensa, así como disfrutar de una visita guiada al Museo Histórico Militar de València.