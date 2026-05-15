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Un diputado del PSPV, de mensajero en el Vaticano

El papa León XIV dirige una oración en la Ciudad del Vaticano, este viernes.

El papa León XIV dirige una oración en la Ciudad del Vaticano, este viernes. / Vatican Media

Redacción Levante-EMV

València

Artemi Rallo es diputado en el Congreso por Castellón dentro del Grupo Socialista desde julio de 2023. Está adscrito a ocho comisiones distintas de la que es portavoz en una de ellas, la de Constitucional. Sin embargo, este viernes, su actuación ha sobrepasado a las responsabilidades que tiene dentro de la Cámara Baja, yendo mucho más allá de los muros del parlamento, a casi 2.000 kilómetros de distancia, hasta la Ciudad del Vaticano para ejercer de mensajero y entregarle una misiva a su jefe de Estado, es decir, al papa.

"Hoy he tenido el honor de entregar al Papa León XIV una carta de la Presidenta Armengol mostrándole sus respetos y gratitud por su próxima visita al Congreso de los Diputados", ha explicado Rallo en un mensaje publicado en X. En este ha adjuntado prueba gráfica, con fotografía del sobre así como del Sumo Pontífice en su sillón, una forma de demostrar que el encargo hecho por la dirigente de su partido ha sido cumplido.

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