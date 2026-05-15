El doble grado de Magisterio con formación dual que te prepara desde el primer día en el aula

La enseñanza es una de las pocas profesiones en las que la vocación suele aparecer antes que la decisión. Muchos estudiantes que llegan al final del bachillerato ya saben, con bastante claridad, que quieren dedicarse a educar. Lo que no siempre tienen tan claro es cómo hacerlo de la mejor manera posible: con la formación más completa, con el mayor número de salidas laborales y con la experiencia práctica suficiente para llegar al primer trabajo con seguridad.

En ese contexto, la elección entre especializarse en Educación Infantil o en Educación Primaria puede resultar limitante. Son dos etapas distintas, con perfiles docentes diferentes, y elegir una implica renunciar a la otra. O al menos así era hasta ahora. La Universidad Católica de Valencia ofrece una alternativa que resuelve ese dilema: el Doble Grado en Educación Infantil y Educación Primaria PIMM, una titulación que permite obtener las dos habilitaciones docentes oficiales en el mismo tiempo que costaría cursar una sola: cuatro años.

Se trata de una propuesta pensada para estudiantes que quieren maximizar su formación y sus oportunidades, sin alargar innecesariamente su etapa universitaria. Un grado diseñado, en definitiva, para quienes tienen vocación docente y quieren ejercerla con el mejor perfil posible.

Prácticas en centros reales

Una de las características más destacadas del PIMM es su carga práctica: más de 1.575 horas en centros educativos a lo largo de los cuatro años, una de las más altas entre los estudios de Magisterio en España.

Los estudiantes acuden a colegios por las mañanas y asisten a clase en la universidad por las tardes. / Univ. Católica

El modelo de formación es de tipo dual: los estudiantes acuden a colegios por las mañanas y asisten a clase en la universidad por las tardes. Esto permite que la teoría y la práctica avancen de forma paralela y que el aprendizaje en el aula universitaria esté directamente vinculado con lo que ocurre en los centros escolares. Las prácticas se realizan en distintos tipos de centros, lo que ofrece al estudiante una visión amplia de la realidad educativa.

Dos títulos oficiales en cuatro años

El PIMM permite graduarse simultáneamente en Educación Infantil y Educación Primaria en cuatro cursos académicos. Esto significa que el egresado está habilitado para trabajar con alumnado de 0 a 12 años, lo que amplía sus opciones en el mercado laboral.

Los centros educativos —públicos, privados y concertados— valoran cada vez más contar con profesores que puedan desenvolverse en ambas etapas. Para muchos colegios, especialmente los que desarrollan proyectos educativos con continuidad entre ciclos, este perfil resulta especialmente útil.

Mención en Lengua Inglesa

El plan de estudios incluye una Mención en Lengua Inglesa orientada a la docencia en centros bilingües. La formación abarca tanto la competencia lingüística como la didáctica: cómo enseñar contenidos en inglés, literatura infantil en ese idioma, fonética aplicada al aula, entre otras materias. Esta mención amplía las salidas profesionales tanto en España como en el extranjero.

Metodologías activas y formación digital

El PIMM incorpora en su plan de estudios enfoques pedagógicos como el aprendizaje basado en proyectos, la gamificación, la educación emocional, la atención a la diversidad y la competencia digital docente. Los estudiantes trabajan con recursos tecnológicos y laboratorios de aprendizaje que les permiten desarrollar estas metodologías antes de aplicarlas en los colegios.

Además, quienes deseen añadir otra acreditación a su formación pueden optar por la DECA (Declaración Eclesiástica de Competencia Académica), que habilita para impartir Religión Católica en centros educativos. Para obtenerla, basta con cursar un semestre adicional al término del grado.

Salidas profesionales y empleabilidad

Los graduados del PIMM pueden ejercer como maestros en centros de Educación Infantil y Primaria, tanto públicos como privados y concertados. También tienen salida en centros hospitalarios, centros penitenciarios, proyectos de atención a la infancia, ludotecas, servicios de apoyo escolar o iniciativas de educación ambiental, entre otros ámbitos.

La demanda de docentes cualificados en la Comunitat Valenciana sigue siendo sostenida, y la tendencia hacia modelos educativos bilingües e innovadores hace que los perfiles más versátiles y mejor formados tengan cada vez más opciones. En ese escenario, un egresado del PIMM llega al mercado laboral con una combinación poco habitual: doble titulación oficial, una mención en inglés, metodologías activas consolidadas y cientos de horas de práctica real en distintos tipos de centros.

No se trata solo de tener más opciones sobre el papel. Se trata de llegar al primer trabajo con una base sólida, con experiencia real en el aula y con la capacidad de adaptarse a contextos educativos muy distintos. Eso, en un sector donde la competencia entre candidatos es alta, marca una diferencia concreta.