La Fiscalía apoya de nuevo a Mazón en su 'batalla' contra el juzgado de la dana

La batalla emprendida por el 'expresident' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, para personarse en la causa de la dana está pendiente de resolución por parte de la Audiencia Provincial. La jueza cree que debe acudir en calidad de testigo una vez el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) ha descartado su responsabilidad penal mientras él acusa a la magistrada de seguir investigándole sin permitir que se defienda, por lo que busca formar parte del procedimiento en calidad de 'preinvestigado'. Una condición que, además de evitarle la obligación de decir verdad impuesta para los testigos, le permitiría pelear contra las diligencias ordenadas por la jueza que puedan afectarle.

En ese camino, Mazón tiene abiertos dos frentes. Uno, para que la Audiencia le permita la personación, y otro, para que el juzgado de la dana le envíe determinada documentación para que la analice de cara a su decisión. En ambos casos, la Fiscalía se ha adherido a la postura de la defensa del exjefe del Consell, dirigida por el letrado Ignacio Gally. El último, este miércoles, cuando el ministerio fiscal consideró "pertiente" la petición de Mazón de trasladar documentación clave para la resolución de la Audiencia.

Según el fiscal Antonio Ruiz, el escrito que presentó la defensa del expresident contra la decisión de la letrada de la administración de justicia del juzgado va dirigido a "salvaguardar el derecho a la tutela judicial efectiva" del todavía aforado y permitirá que la Audiencia tenga "acceso al contenido del expediente judicial que resulte relevante" sin que eso suponga "un acceso a las actuaciones" por parte de Mazón.

Respalda el recurso del expresident para que la Audiencia tenga "acceso al contenido del expediente judicial que resulte relevante".

Precisamente uno de los argumentos esgrimidos para denegar las pretensiones del expresident es que no señalaba las páginas del sumario en las que se encontraban los documentos en cuestión. Y de hecho, señala el escrito del fiscal notificado a las partes, es la pescadilla que se muerde la cola: al estar fuera del procedimiento, Mazón no puede ser más concreto al pedir su personación porque no tiene acceso al expediente. "Evidentemente, la situación procesal actual del recurrente le impide acceder al contenido del expediente judicial", apunta la acusación pública, y "precisamente por ello, la designación de particulares se efectúa de forma genérica, sin señalar los folios de la causa o los números identificativos de los documentos del expediente electrónico judicial".

Cabe recordar que el ministerio fiscal ya se adhirió al recurso de Mazón sobre el fondo de la cuestión para conseguir la personación. En aquel escrito, la Fiscalía compartió el núcleo de la argumentación del expresident: que existe "una evidente contradicción entre esa premisa, formalmente proclamada, y la conducta material que la instructora viene desarrollando en la causa". Según el fiscal, hay todavía "diligencias de investigación pendientes de practicarse" que pueden "suponer en la praxis la investigación de la participación del referido aforado en la gestión de la emergencia mencionada anteriormente", por lo que pidió a la Audiencia la estimación del recurso.

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Cabe recordar que, de personarse bajo esta figura de 'preinvestigado', Mazón contaría con las garantías que tiene un investigado sin estarlo formalmente. Esto es, por ejemplo, acudir a declarar con abogado, evitar responder a las preguntas de las acusaciones o incluso mentir en defensa propia. Pero quizá lo más valioso sería tener acceso a la ingente documentación que obra en la causa y emplearla para preparar su comparecencia ante la magistrada o recurrir las decisiones de la instructora, como cualquier otra parte, en especial aquellas que le puedan afectar directamente.