Igualdad destaca la inversión realizada en violencia de género pero ignora la edición del II Pacto Valenciano

Cuarenta y tres entidades feministas enviaron una carta dirigida a la vicepresidenta y conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, en la que exigían la aprobación "inmediata" del II Pacto Valenciano contra la violencia de género tras casi tres años de espera y denunciaban que 10 millones (de los 40 que había dado el Estado para combatir la violencia machista) se habían "perdido" porque se habían quedado sin ejecutar. Y la respuesta de la conselleria que dirige Camarero no se ha hecho esperar.

"El importe concedido por el Ministerio a la Comunitat Valenciana para la lucha contra la violencia de género queda lejos de los 40 millones. El Ministerio concedió 16,2 millones de euros en 2025, y misma cantidad para 2026. En ningún caso han quedado 10 millones sin ejecutar. De los 16,2 millones se han ejecutado al 95,5%, por lo que se ha invertido la práctica totalidad de los fondos en la lucha contra la violencia sobre la mujer", explican desde la conselleria de Igualdad. Y añaden: "El 4,5% son remanentes que han pasado al presupuesto de 2026 para su ejecución durante este año, por lo que el importe es mínimo y, además, no se pierde, sino que se destina a la lucha contra la violencia de género en 2026".

Sobre la renovación del que debiera ser el II Pacto Valenciano contra la violencia de género Susana Camarero guarda silencio. Sin embargo, sí destaca las distintas actuaciones llevadas a cabo fruto " de compromiso firme, claro y decidido en la lucha contra la violencia sobre la mujer".

Actuaciones destacadas

Así, destacan la creación de una dirección general específica para liderar esta lucha: el Comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer. "Lo quisimos así para que haya un equipo que se ocupe y preocupe, para que focalicen todo su trabajo, en ello. Pero ya no sólo hemos creado una Comisionado, sino que además le hemos dotado del mayor presupuesto de la historia de la Generalitat para desarrollar las políticas de la lucha contra la violencia sobre la mujer. Se ha incrementado el presupuesto en un 50% respecto al que tenía el Consell del Botànic", aseguran.

Además, las mismas fuentes no dudan en enumerar las actuaciones realizadas desde el gobienro popular que no son comparables "a la herencia recibida por el Botànic". Así, destacan la licitación de la gestión de los Centros Mujer, "incrementando salarios y profesionales dedicadas a la atención a víctimas. Unos Centros Mujer que el Botánic tenía sin contrato desde el 2019, generando 18 millones de euros en enriquecimiento injusto y abocando a las profesionales a no tener las condiciones laborales y salariales que les correspondían. Además, hemos sumado también un nuevo Centro Mujer en Elx".

Desde la conselleria también destacan la licitación de la gestión de las residencias de atención a víctimas, "pasando de 28 a 30 centros residenciales con 374 plazas. Unas residencias que el Botánic dejó sin tramitar nueva convocatoria al llegar el contrato a su fin, abocándolas también a enriquecimiento injusto".

"Hemos puesto en marcha tres nuevos Centros de Crisis, de Atención a Víctimas de Violencia Sexual, que estuvieron a punto de perderse y perder los fondos europeos porque, desde el año 2021, en el Botánic fueron incapaces ya no solo de ponerlos en marcha, ni tan siquiera desarrollar un mínimo proyecto, que no había, o plantear alguna localización para abrir los mismos, que tampoco había", recalcan, tras destacar "el refuerzo" de los teléfonos de atención a la mujer.

Desde la conselleria también destacan los convenios firmados con entidades y fundaciones "para promover la inserción sociolaboral de las víctimas de violencia. También becas formativas para las mismas y sus hijas e hijos. Desde que llevan en marcha estos convenios en 2025, se han firmado más de 270 contratos de trabajo con víctimas de violencia".

La I Estrategia contra la trata de Mujeres y Niñas víctimas de explotación sexual de la Comunitat Valenciana (en la que han participado 24 entidades y que cuenta con un presupuesto de cerca de 6 millones de euros), el Programa Alba de atención a mujeres víctimas de trata o el Plan de Prevención de Uso de la Pornografía entre Adolescentes, en colaboración con 715 institutos llegando a casi 300.000 jóvenes también forman parte de las actuaciones destacadas por parte de la conselleria.

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Por último, las mismas fuentes destacan la marca “Espacio Libre de Violencia Sexual”, junto a la actualización del “Protocolo de Actuación contra las Violencias Sexuales en Espacios de Ocio de la Comunitat Valenciana”.