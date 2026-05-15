El juzgado de la dana cita a la alcaldesa de Torrent el 25 de mayo

Nueva citación de calado en la causa que investiga la gestión de la dana. El juzgado de Instrucción 3 de Catarroja ha citado a comparecer en calidad de testigo a la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado. La letrada de la administración de justicia ha señalado el interrogatorio para el próximo 25 de mayo. Y lo ha hecho para sustituir una testifical que estaba prevista para ese día y que no se podrá llevar a cabo, la de la directora de un centro de día del municipio de Picanya, que ha justificado la imposibilidad para asistir a declarar.

Folgado será la segunda dirigente municipal en pasar a comparecer por el juzgado de la dana después de que lo hiciera en primer lugar su homólogo en Utiel, Ricardo Gabaldón. Ambos, por cierto, del Partido Popular. De hecho, ambos primeros ediles están unidos por la gestión de la emergencia, que se puede considerar diligente en comparación con la actuación de la Generalitat Valenciana, a juzgar por las consideraciones de la jueza instructora, Nuria Ruiz Tobarra.

Tras la testifical de Gabaldón, donde confirmaba este extremo, la acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià pidió a la jueza que recabara documentos y testimonios relacionados con la actuación del Ayuntamiento de Torrent el 29 de octubre de 2024. La alcaldesa, Amparo Folgado, hizo unas declaraciones recogidas en una entrevista distribuida por la agencia EFE en octubre de 2025 según las cuales, a las 10 de la mañana del día de la dana, su municipio pasó a alerta roja, momento en el que el ayuntamiento decidió suspender la actividad escolar y las actividades deportivas, cerrar los pasos inundables y los parques, y avisar a la ciudadanía a través de los canales municipales y las redes sociales.

Folgado relató que sobre las 15.30 horas acudieron a comprobar el estado de los barrancos —l'Horteta y el Poyo confluyen en el término municipal— y que en ese momento llevaban "un hilillo de agua", por lo que decidieron ir a comer. Sin embargo, a las 17.30 el barranco de la Horteta "venía desbocado" y la imagen sobre las 18 horas era, en sus palabras, "dantesca": el agua superaba el nivel del puente con olas y la pasarela había desaparecido. Fue entonces cuando la Policía Nacional les informó de que ya había un fallecido en la zona.

La alcaldesa también refirió haber sido ella quien sugirió al alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, que convocara el Cecopal, puesto que ella ya lo había activado en Torrent. Sobre las siete de la tarde, según su testimonio, pidieron la movilización de efectivos de la Cruz Roja. La declaración de Gabaldón ante la jueza fue el detonante del escrito, al revelar que fue la propia Folgado quien le orientó sobre la activación del Cecopal.

En total, eran un total de 27 alcaldes los que tenían previsto desfilar por el juzgado de Catarroja. Una nómina donde se encontraban el propio Gabaldón y la propia Folgado pero también primeros ediles como la de València, María José Catalá; la de Catarroja, Lorena Silvent; o el de Sedaví, Josep Francesc Cabanes, entre muchos otros.

La jueza recuerda a Mazón que no tiene acceso a la causa

Por su parte, la jueza de la dana ha rechazado la petición del expresident Carlos Mazón para obtener documentación de la causa con la que recurrir ante la Audiencia Provincial su exclusión del procedimiento. La magistrada subraya que Mazón no es parte en el procedimiento, por lo que la designación de particulares "no se puede admitir respecto de quien no es parte, y menos aún de forma anticipada", y advierte de que estimarla supondría darle "un acceso anticipado a la causa" pese a que ostenta únicamente la condición de testigo.

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La instructora recuerda además que los documentos que interesa incorporar ya se han unido al recurso a instancias del Ministerio Fiscal, y que su admisión anticipada "sería contradictoria con la denegación de personación del recurrente". Cabe recordar que la declaración de Mazón como testigo ha quedado aplazada hasta que la Audiencia resuelva sobre su personación.