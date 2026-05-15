La manifestación de taxis confluye con la protesta de profesores y bloquean la calle Xàtiva: "La solidaridad es evidente"

Se preveía un 'superviernes' de manifestaciones que pusiera en jaque el tráfico en el centro de València y así ha sido. La manifestación que discurre por la primera circunvalación del casco histórico desde las 9.30 horas de la mañana se ha topado con los cientos de profesores y alumnos que acudían a su concentración por la huelga indefinida del sector educativo, convocada para las 12 del mediodía en la Plaza de San Agustín. Un encuentro que, además de cruzar reivindicaciones contra el Consell, ha puesto de manifiesto la "solidaridad" entre ambos colectivos.

La concentración del sector del taxi ha concentrado desde las 9.30 de la mañana a 1.500 vehículos dentro de la campaña de protestas semanales iniciada en abril contra la nueva regulación del sector de los vehículos de transporte con conductor (VTC) por parte de la Conselleria de Transportes, que dirige Vicente Martínez Mus. Iniciada desde las Torres de Serrano (ocupando Guillem de Castro-Blanquerías) han recorrido una marcha lenta a través de la plaza Tetuán y calles Colón y Xàtiva, antes de pasar a Guillem de Castro.

Ha sido en esa confluencia donde se han encontrado con la multitud de la marea verde -color identificativo de las protestas de docentes- que llegaba a su respectiva cita y miembros de ambas marchas han querido mostrar el apoyo mutuo a las reivindicaciones de cada uno de cara al Gobierno autonómico. Los profesores llevan desde el lunes en huelga indefinida ante la falta de acuerdo con la Conselleria de Educación, que dirige Carmen Ortí.

Taxistas y docentes colapsan el centro de València con sus protestas / JM López

El presidente de la Federación del Taxi de Valencia, Fernando del Molino, ha hecho una "valoración muy positiva" de la capacidad de convocatoria del sector. "Hemos coincidido con la manifestación de la educación en la zona de estación del Norte y la solidaridad de los dos sectores públicos ha sido muy evidente", ha explicado el representante en conversación con este diario.

Del Molino ha denunciado que "estamos luchando contra la privatización encubierta del taxi" y ha anunciado que el colectivo mantendrá su presión hasta que las administraciones pongan fin "al intrusismo y la competencia desleal de autorizaciones de VTC interurbanas que se dedican a trabajar en zonas urbanas como si fueran taxis".

Del Molino ha advertido que "vamos a mantener protestas de todo tipo para exigir al conseller que cumpla su palabra dada al sector en primavera de 2025". En ese sentido, ha cargado contra la actitud de la administración autonómica: "La dejadez de esta consellería está beneficiando a las multinacionales y a cuatro especuladores que quieren conseguir autorizaciones urbanas para hacer legal lo que ahora es ilegal".

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El representante del taxi ha alertado de las consecuencias económicas de esa eventual regularización, que a su juicio supondría "convertir miles de autorizaciones que ahora valen muy poco en un pelotazo de cientos de millones de euros con la varita mágica del consell", otorgando licencias urbanas "para trabajar en todos y cada uno de los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana sin informes de necesidad, de contaminación o de afectación al tráfico, y sin que los ayuntamientos digan nada".