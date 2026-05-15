Mompó negocia a dos bandas sus presupuestos con Vox y el PSPV

Vox quiere volver a la mesa de negociación en la Diputación de Valencia. Después de que el presidente provincial, Vicent Mompó, haya reactivado los contactos con el PSPV en busca de su abstención para aprobar unos presupuestos (están prorrogados los de 2025), el partido de Abascal se ha comunicado con el dirigente para emplazarse a negociar.

Será la semana próxima cuando se reúnan y Vox plantee sus exigencias para votar a favor. En paralelo, el PSPV está estudiando un documento de 30 folios con el desglose del presupuesto. El equipo de gobierno de PP y Ens Uneix está haciendo gestos a los socialistas: como ampliar el fondo de cooperación para los municipios (el PSPV tiene más alcaldías que el PP), inversiones para las grandes ciudades o gestos como una subvención a la Fundación Miquel Navarro, de Mislata (municipio del portavoz socialista Carlos Fernández Bielsa), pese a que la diputación fue apartada del patronato.

La cuestión es si se pueden conciliar ambos apoyos. Al equipo de gobierno le basta o el apoyo de Vox o la abstención socialista. El PSPV traslada que no apoyará ningún presupuesto pactado con Vox y que difiera de la oferta que están estudiando ahora mismo. Y en el equipo de gobierno, que lleva ya medio año gobernando con los presupuestos prorrogados, tampoco van a renunciar a las políticas de Ens Uneix en materias como igualdad o memoria democrática, que Vox considera “partidas ideológicas” y que hicieron que se levantara de la mesa en diciembre.

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Las fuentes consultadas cuentan con que las exigencias de Vox se limiten a cuestiones superficiales, como subvenciones nominativas a algunos colectivos de su entorno para poder 'vender' su cambio de postura, pero sin afectar a la estructura de las cuentas. Son las únicas concesiones que parecen dispuestos a realizar en el Palau de Batllia. El próximo martes hay pleno provincial, un momento en que podría comenzar a despejarse el horizonte.