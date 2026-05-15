Morant equipara la huelga educativa con la 'primavera valenciana' y apunta directamente a Llorca

Un 15 de mayo de 2011, la Puerta del Sol de Madrid se comenzó a llenar de gente acampando. La protesta se extendió a otras localidades de España, incluidas varias de la Comunitat Valenciana. Eran los "indignados", un movimiento político que tuvo su propia experiencia autóctona un año después, con las protestas del IES Lluís Vives que acabaron en lo que se denominó la primavera valenciana. Justo 15 años después de la primera acampada y 14 después de las manifestaciones por la calle Xàtiva, Diana Morant ha apelado a ese espíritu ante la situación que se vive por la huelga educativa.

"Me recuerda mucho lo que pasa ahora con aquel momento", ha explicado la líder del PSPV este viernes en una atención a los medios de comunicación cuando se le ha preguntado directamente por el 15-M y su decimoquinto aniversario. Ese movimiento lo ha ligado con la primavera valenciana, de un año después, un "levantamiento de la comunidad educativa" que, ha explicado, "desembocó en un cambio de gobierno que acabó con 20 años de gobiernos del PP". "Ahora estamos en disposición de recuperar otra vez la Comunitat Valenciana, hay las mismas ganas", ha añadido.

El viaje por aquellas experiencias movilizadoras, tanto el 15-M, que tenía también un componente crítico contra el bipartidismo y, por ende, contra el PSOE, en el Gobierno central en ese momento, como la primavera valenciana, han llegado por parte de Morant minutos antes de acudir a la manifestación multitudinaria que recorre las calles de València este viernes cuando se cumple el quinto día de huelga indefinida del profesorado, una "crisis" que la también ministra de Ciencia ha responsabilizado directamente al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

El objetivo de las críticas ya no está focalizado en la consellera de Educación, Carmen Ortí, de quien han pedido la dimisión, sino que salta al máximo responsable del Consell a quien Morant le ha exigido que acuda a la reunión del próximo lunes con los sindicatos. "No podemos consentir que un president se borre de las crisis, no queremos repetir la historia", ha explicado añadiendo una nueva comparación, odiosas, pero siempre útiles en política, esta vez con la gestión de la dana hecha por Carlos Mazón.

"¿Nos tenemos que volver a preguntar dónde está el president de la Generalitat? ¿Está en El Ventorro?", se ha cuestionado la dirigente socialista incidiendo en una comparación que ha reiterado: "Aunque hayan cambiado al president, las formas son las mismas, no se responsabiliza, se esconde". Para ello, ha remarcado que este es un "nuevo asunto de competencia exclusivamente autonómica", dejando otra vez la referencia a la gestión de la emergencia del 29-O ante lo que ha añadido: "¿Y al 'president' dónde lo tenemos? Hoy no tiene agenda".

"Son compromisos asumibles"

Morant ha querido contrastar así la falta de actividad oficial del jefe del Consell con una reunión en la sede con colectivos de educación y posteriormente con su paso por la manifestación. La secretaria general de los socialistas valencianos ya se reunió con los sindicatos de profesores días antes de la huelga y este viernes ha vuelto a asegurar que apoya las reivindicaciones del colectivo del profesorado. "Son nuestros compromisos, son perfectamente asumibles, si estuviéramos gobernando ya habríamos llegado a acuerdos", ha explicado.

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"Luego intentarán decir que la culpa es de los profesores, intentarán poner a los padres contra ellos o que el problema es el Gobierno de España, pero quien tiene la competencia sobre educación es la Generalitat", ha explicado Morant calificando la crisis de "dimensiones históricas", solo equiparable con la de los años 80. Y ha acabado añadiendo que frente a la "excusa de que no hay dinero", ha señalado que este puede salir tanto de los recortes de impuestos "a los ricos" como del modelo de financiación que plantea el Gobierno de España y que el PP se ha negado a negociar.