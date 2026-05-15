El PPCV rebaja el tono frente a la huelga educativa tras el éxito de las movilizaciones y la inquietud interna

El PPCV trata de bajar pulsaciones al conflicto con la comunidad educativa y rebaja el tono frente a la huelga de docentes, que este viernes ha vuelto a exhibir fuerza con una multitudinaria manifestación que ha colapsado València. En el partido son conscientes de la necesidad de diluir la tensión que ha reinado estas últimas semanas entre la Conselleria de Educación y los sindicatos para atajar el conflicto y este viernes han virado hacia un discurso más conciliador en busca de encauzar la negociación, que el lunes afronta otra reunión crucial. En ella habrá propuesta salarial, según ha confirmado el partido.

El giro llega después de que alcaldes y cargos del partido llamaran el día previo, en una reunión interna de la que informó Levante-EMV, a seguir negociando en busca de una "solución cuanto más rápida mejor". Entre los populares se asumía la complejidad del conflicto, pero algunos de sus dirigentes parecen empezar a inquietarse ante la falta de avances mientras la presión se mantiene en la calle.

Y Juanfran Pérez Llorca ha querido que el partido también se implique en hacer pedagogía. No ha sido el síndic en las Corts, Nando Pastor, sino el número dos del president en el PPCV, Carlos Gil, el enviado a comparecer ante los medios mientras tenía lugar esa masiva protesta de profesores.

El secretario general del PPCV ha querido mostrar el "profundo respeto" de su formación tanto a las movilizaciones como al profesorado y ha centrado sus críticas en el "uso electoralista" que el PSPV está haciendo de la huelga, y en especial hacia Diana Morant.

Gil ha insistido en la necesidad de "acercar posturas" entre las partes y ha subrayado la "voluntad negociadora" del Consell que pilota Llorca. En ese sentido, ha destacado los "compromisos" puestos sobre la mesa por la consellera Carmen Ortí durante la reunión de este jueves con los sindicatos, que terminó sin acuerdo, en materia de ratios, reducción de burocracia o infraestructuras educativas. También otras medidas sectoriales como los 320 millones invertidos en mejora de infraestructuras, la gratuidad de 0 a 3 años o los 8.000 docentes más en plantilla.

En la cita de este jueves la Generalitat no planteó ninguna oferta salarial, algo que según lo expresado por Gil se presentará el lunes. "Se concretarán propuestas a las reivindicaciones planteadas. Propuestas a todas esas cuestiones que se plantean y que esperamos supongan un avance sensible" en la negociación, ha dicho el número dos del PPCV, que ha justificado que esa concreción no llegara este jueves porque el profesorado "dijo que el salario no era lo más importante".

Gil ha asegurado que la consellera sigue contando con el respaldo del partido a nivel orgánico. De hecho, ha destacado que en esa reunión interna celebrada en la tarde de este jueves con alcaldes, portavoces y otros cargos del PPCV, no hubo "ninguna crítica" al papel que está jugando Ortí en el conflicto ni a su estrategia negociadora. Y tampoco a los docentes, ha querido remarcar el secretario general.

Sin embargo, sí que ha admitido que en ese encuentro hubo voces que llamaron a "seguir negociando" y a buscar una "solución cuanto más rápida mejor".

De momento, la voz cantante la seguirá llevando Ortí. Gil ha descartado que el president Llorca vaya a acudir a esa reunión de la próxima semana, algo que se daba por descontado dada la importante cita que tiene ese mismo día en Madrid, donde Feijóo reunirá al comité nacional y está previsto que convoque algunos congresos autonómicos, con la duda de si el valenciano estará entre ellos.

Argumentario: paz con los profesores, guerra con el Gobierno

En paralelo a esto, tras la reunión telemática que se produjo este jueves entre la consellera y los alcaldes y portavoces del partido, el PPCV ha distribuido entre sus cuadros dirigentes un argumentario con la posición oficial ante los principales puntos en conflicto con el colectivo docente.

El propio Gil ya ha echado mano de ese argumentario en su comparecencia de esta mañana, evitando el choque con los sindicatos pero señalando al Gobierno, y en particular a los ministros valencianos, Diana Morant y Arcadi España, por su capacidad para influir.

En el documento se señala a la gestión del Botànic en materia educativa, y deja en el tejado del Gobierno la responsabilidad de mejorar la financiación como paso previo a la subida de sueldos: "La infrafinanciación no es una excusa, es una realidad. La Conselleria de Educación y la Generalitat confían en que con la incorporación del nuevo ministro de Hacienda, vecino de Carcaixent, el señor Arcadi España, permita dar respuesta a las demandas históricas de su comunidad autónoma". "La Conselleria de Educación ha manifestado no estar en contra de la subida salarial", reza el documento, al que ha tenido acceso este diario.

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También se plantean mociones para instar al Gobierno a que la ley de rebaja de ratios incluya una memoria económica que garantice su adecuada financiación.