Los Premios Jaume I 2026 con más Nobel: 25 de ellos conforman el jurado, el máximo en 38 ediciones

La edición número 38 de los Premios Jaume I se prepara para escoger a los siete ganadores de este año 2026. La elección, cuyo anuncio será el próximo 2 de junio, contará con un jurado conformado por más de 100 empresarios y científicos de reconocido prestigio; entre ellos, 25 Premios Nobel. Nunca una edición ha contado con tantos ganadores de este prestigioso galardón en el jurado, por lo que esta será recordada como la cita con más Premios Nobel de su historia. Entre las novedades en el plantel, se encuentran Benjamin List (Química en 2022) y Gary Ruckun (Medicina, 2024).

El prestigioso jurado deberá escoger los siete ganadores de la presente edición entre un total de 240 candidaturas y, de ellas, un 28 % son mujeres. “Nos satisface ver que ellas están cada vez más representadas porque su presencia ha crecido notablemente desde el inicio de estos premios, sobre todo en la última década”, ha destacado el presidente ejecutivo de la Fundación Premios Rei Jaume I, Javier Quesada. A nadie se le escapa que la edición del 2024 estuvo marcada por la ausencia de mujeres entre los galardonados, un hecho que elevó las críticas hacia la entidad.

Los aspirantes por cada una de las categorías se reparten de la siguiente manera: en la categoría de Investigación Básica compiten 44 candidaturas, el galardón con mayor número, y 12 de ellas son mujeres; en la de Economía, hay un total de 16 aspirantes y casi la mitad, 7, son mujeres; en Investigación Biomédica, ellas representan el 33 % de un total de 32 contendientes; en Investigación Clínica y Salud Pública, se han presentado 33 personas y solo seis son mujeres; en Medio Ambiente, hay un total de 31 candidaturas, ocho de corte femenino; en Nuevas Tecnologías, compiten 42 aspirantes, 11 de ellos mujeres; y, por último, en la categoría de Revelación Empresarial, se han presentado 42 candidaturas, 13 de ellas lideradas por mujeres.

“Somos la fundación más prestigiosa de España -, ha defendido su presidente, Vicente Boluda-. Nuestro trabajo quiere seguir tendiendo puentes entre la ciencia, la investigación y las empresas porque si la ciencia no tiene un traslado al mundo empresarial, no lo tiene al resto de la población”. Y Quesada también ha hecho hincapié en ello: "Somos los mejores premios del mundo para la gente que reside en España".

La decisión, el 2 de junio

La selección de los siete ganadores tendrá lugar a principios de junio, cuando el jurado se reúna en València y de a conocer su decisión en un acto el Palau de la Generalitat el día 2 de junio. Antes, como cada año, el plantel se reunirá en el Convento General del Cuartel de Santo Domingo, donde se realizará una declaración institucional.

Una de las grandes novedades de la edición, como ha destacado Boluda, es que la alcaldesa de València, M.ª José Català recibirá a los miembros del jurado en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de València, antes de disfrutar de una mascletà que se disparará el día 1 de junio a las 20 horas en la misma plaza. “Queríamos que vieran un disparo tradicional valenciano -, ha defendido el presidente de la entidad- porque castillo de fuegos artificiales se disparan en otros países”.

Anti-Premio Jaume I

La campaña promocional de este año se ha diseñado para ser lo más llamativa posible y poner el foco en los obstáculos que frenan el desarrollo científico y el emprendimiento. Por eso, imitando lo que han hecho otras instituciones, han diseñado el eslogan "Anti-Premio Jaume I", como ocurre con los IG Nobel o los Razzie en el ámbito cinematográfico. La línea gráfica de la misma invierte los papeles de Jaume I y del caballo, el primero porta al segundo sobre el hombro, para resaltar los obstáculos y todo aquello que frena a la ciencia y el emprendimiento: la fuga de cerebros, la temporalidad crónica, o el deseo de pagar antes de ingresar.

Edición 2025

Los premiados de la 37 edición hicieron gala de una mayor diversidad, después de que la edición anterior no reconociera el trabajo de ninguna mujer. En 2025, los galardonados fueron:

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