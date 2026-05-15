La protesta del sector del taxi y la huelga educativa auguran un colapso de tráfico en València

El viernes es un día tradicionalmente complicado para el tráfico en la ciudad de València. Este 15 de mayo lo será especialmente porque concurre esa circunstancia con la coincidencia de movilizaciones reivindicativas convocadas por el sector del taxi y por los profesores, que están de huelga indefinida desde el lunes. La concurrencia de ambas protestas en el centro de la ciudad auguran un colapso en la circulación.

Los taxistas tienen prevista una nueva manifestación por el centro de València, entre las 9.30 y las 11.30 horas aproximadamente, para defender "el servicio público del taxi" frente a los vehículos de transporte con conductor (VTC), dentro de la campaña de protestas semanales iniciada en abril. En concreto, se ha citado a los taxistas a las 9.30 horas en la calle Blanquerías con Torres de Serrano (ocupando Guillem de Castro-Blanquerías) para, a partir de las 10 horas, iniciar una marcha lenta con recorrido por plaza Tetuán y calles Colón, Xàtiva, Guillem de Castro, Àngel Guimerà, Linares, avenida del Cid y 9 d'Octubre.

La manifestación concluirá con una pitada ante la Conselleria de Transportes, ubicada en la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre, según avanzan las organizaciones del sector del taxi. Paralelamente, durante este viernes se ha convocado también una concentración, a pie, sin vehículos, a partir de las 10 horas, con inicio en la misma Conselleria hasta que finalice la manifestación de los taxis. Ambas movilizaciones finalizarán alrededor de las 11.30 horas. Estas protestas se enmarcan en el calendario de movilizaciones de protesta contra el conseller del ramo, Vicente Martínez Mus, y el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a los que reclaman medidas que garanticen su supervivencia ante la "amenaza" de las VTC.

Panorámica de una de las marchas lentas de protesta de los taxistas en València. / FERNANDO BUSTAMANTE

Arteria inhabilitada para el tráfico

Los profesores, por su parte, continúan con la huelga indefinida que arrancó el pasado lunes y en la que se reclaman diversas medidas de mejora de la calidad de la educación pública. Desde incrementos salariales para recuperar poder adquisitivo perdido hasta disminución de las ratios de alumnos por aula, una reducción de la carga burocrática que soportan los docentes, el refuerzo de plantillas, un mayor apoyo a la promoción del valenciano o inversiones en accesibilidad y en climatizar los centros para que no sean un congelador en invierno y un horno en verano. Los cinco sindicatos convocantes (STEPV, CC OO, UGT, ANPE y CSIF) están sentados en la mesa de negociación con la consellera de Educación, Mari Carmen Ortí.

Está previsto un segundo encuentro el próximo lunes. Salvo sorpresa mayúscula, que la consellera se descuelgue con una propuesta que convenza a los sindicatos, la huelga seguirá. Y este viernes se celebrará una manifestación por el centro que los sindicatos esperan que sea tan masiva o más que la del lunes. Han hecho un gran esfuerzo de movilización. El STEPV tenía cerrados la noche del miércoles 25 autobuses que llegarán desde las comarcas. La comunidad educativa está citada en la Plaça de Sant Agustí a las 12 horas para recorrer las calles Xàtiva, Colón, Porta de la Mar, Carrer la Pau, Sant Vicent y acabar en la Plaça de l'Ajuntament. La marcha lenta de taxistas ha de discurrir precisamente por Colón, Xàtiva, Sant Agustí y Guillem de Castro. Por lo que esta arteria principal quedará inhabilitada para el tráfico prácticamente toda la mañana.

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Cuando acabe la manifestación educativa, se celebrará una fiesta musical y reivindicativa en la Plaça de l'Ajuntament, que contará con las actuaciones de Pau Alabajos, El Diluvi, Auxili y Bèrnia, entre otros participantes.