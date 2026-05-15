La reunión de Educación con los docentes encalla al aplazar la subida salarial

Ya lo apuntaban las declaraciones del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, de estos días: la subida salarial iba a quedar, como poco, relegada a un segundo plano en la mesa de negociación convocada para este jueves entre la Conselleria de Educación y los sindicatos con representación, todos ellos convocantes o a favor de la huelga indefinida. Finalmente, no es que haya quedado opacada, sino que no ha llegado a estar presente en el documento que presentó Educación para desbloquear la negociación y que se debatió este jueves en una reunión de cuatro horas y media de duración que se cerró sin acuerdo.

Eso no significa, incidían fuentes del departamento que dirige Mari Carmen Ortí, que no vaya a hablarse de subidas retributivas. Pero lo que sí significa es que los sindicatos han recibido un documento en el que se habla de cinco ejes de reivindicación. El sexto, la subida salarial, no aparece por ninguna parte en el texto, algo que han censurado desde la plataforma sindical formada por STEPV, CCOO, UGT, CSIF y ANPE.

Los sindicatos entrando a la reunión en Conselleria / José Manuel López

No es un olvido, sino un mensaje. La consellera de Educación, Carmen Ortí, aseguraba ante los medios al término de la reunión que la propuesta salarial no se ha llevado a la mesa de negociación porque fueron "todos y cada uno de los sindicatos" quienes consideraron que no era lo más importante. Dice que generó "fricción", y que se ha decidido empezar por los temas que podrían concitar algún tipo de acuerdo.

Alguna novedad pero también iniciativas ya en marcha

Lo que sí se puso sobre la mesa fueron otras cosas, relativas a los otros cinco puntos de la reivindicación. Algunas de esas cosas, sin embargo, se han introducido como ofertas a los docentes pero son iniciativas ya en marcha o anunciadas, no elementos nuevos sobre la mesa. Es el caso de las ratios. En términos generales, la Conselleria se ha remitido únicamente al anteproyecto de ley del Ministerio, que reducirá el número de alumnos por aula a un máximo de 22 en Primaria (frente a los 25 actuales) y de 25 en ESO (frente a los 30 actuales). La norma estatal marca que será de aplicación progresiva hasta el curso 2031/2032 y cumplir ese calendario es a lo único que se ha comprometido la Generalitat para las aulas ordinarias. Pero sí se ha introducido en el borrador de acuerdo la reducción específica de ratios en zonas despobladas. Aunque se ha prometido una ratio específica de ocho alumnos por cada nueva aula UECO (las unidades específicas en centros ordinarios) a partir del curso 2027-2028, lo cierto es que es una medida que anunció la Conselleria a principios de esta semana.

En cuanto a la reducción de la burocracia en el día a día de los docentes, el "preacuerdo" incluye trece puntos. Son trece procedimientos en los que se simplificarán los trámites administrativos. Coincidían, después de la reunión, Ortí y los sindicatos en que era el tema en que había un mayor nivel de coincidencia entre las partes. "Va más encaminado", reconocían los representantes sindicales.

En materia de infraestructuras, el documento incluía la puesta en marcha de un plan de confort térmico y accesibilidad, aunque los sindicatos denuncian que no tienen fechas de ejecución. Por otra parte, el fomento del valenciano es una de las principales reivindicaciones, y en esta materia Conselleria propone un plan de formación del profesorado, especialmente en las comarcas de predominio castellano. También la recuperación de los certificados de Capacitación en Valenciano y del Diploma de Mestre en Valencià para valorarlos como mérito.

La reunión entre Educación y los sindicatos, en imágenes / J.M. López

Y para atender a los alumnos con necesidades especiales o reforzar la inclusión en las aulas, se introduce en el documento la creación de 135 nuevas plazas adicionales de profesorado de Audición y Lenguaje (AL), aunque ya se anunció en abril, la apertura de, al menos, 36 nuevas aulas UECO para el próximo curso académico, ya anunciada hace tres días, o el impulso de las unidades de detección precoz en salud mental.

Además, este mismo miércoles se hacía pública la oferta de grados de formación profesional para el curso próximo, y los sindicatos denunciaban el recorte de varios de esos ciclos. En materia de FP, la propuesta incluye el "mantenimiento con fondos propios de los ciclos formativos implantados con fondos europeos", la elaboración de una oferta formativa "siguiendo criterios objetivos" y el impulso de la red Orienta FP y la red de prospectores.

Los sindicatos: "es insuficiente"

Así que, aunque la consellera aseguraba después de la reunión que se habían dado "muchísimos puntos de encuentro", los sindicatos hacían otra lectura bastante diferente y coincidían, a pesar de sus muy diferentes sensibilidades, en calificar la propuesta de "insuficiente". Marc Candela, del STEPV, decía que la propuesta de ayer no llegaba "ni al 100% ni al 50% de lo que se demanda" e insistía en que los puntos de la reivindicación son seis -también el salario- y que no aceptarían que ninguno quedara fuera. Maite Tarazona, de UGT-PV aseguraba que el tono fue tenso. "No podemos escondernos en el tema retributivo porque no podemos seguir siendo los peores pagados". En cuanto a CCOO-PV, Xelo Valls dice salir de la reunión con una petición clara: "lo que no está escrito en el documento que nos han entregado, que es un borrador". La propuesta retributiva es "condición sine qua non" para seguir negociando y no incluirla es "una falta de respeto".

Concentración ante la Conselleria de Educación / José Manuel López

Para CSIF y su presidente autonómico, José Seco, la reunión "de alto nivel" fue de agradecer pero es inasumible que no haya propuesta salarial que haga que los profesores valencianos dejen de estar entre los peor pagados de España. Y desde ANPE, el último de los sindicatos en sumarse al paro, coincidía su presidente Lauren Bárcena en ver insuficiente la propuesta, que no consigue parar una huelga que afecta "al bolsillo del profesorado".

¿Y ahora qué? Una nueva propuesta el lunes

Cuatro horas y media de reunión, cuatro días de huelga indefinida y un seguimiento del 24% según la Conselleria en la jornada del jueves. La negociación no se ha roto en el sentido de que nadie se levanta de la mesa, pero sí ha sido, hasta ahora, bastante infructuosa. De modo que los docentes y Ortí se reunirán de nuevo el lunes 18, pero la moviización continúa al menos hasta entonces.

El calendario de la semana que viene, si lo hay, de protestas, concentraciones o acciones de reivindicación todavía está por cerrar, pero este viernes, de momento, habrá una gran manifestación a mediodía en València, que recibirá huelguistas de las tres provincias. Por la tarde, a las 18 horas, comenzará la asamblea en la que los sindicatos trasladarán a todos los profesores la propuesta de Conselleria y recogerán sus aportaciones para presentaruna "contrapropuesta" el lunes.

De lo que saldrá de esa otra reunión todavía no puede intuirse nada. La postura de los sindicatos es abierta, pero coinciden en una idea: "si no se va a abordar la subida salarial, no hace falta que nos convoquéis".

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Parece que sí se abordará. Así lo apuntaba la consellera aunque sin concretar apenas nada. "Este fin de semana trabajaremos para intentar llevar un documento lo más completo posible; los sindicatos se han comprometido, hasta el lunes a primera hora, a mandar sus propuestas para completar ese documento", destacó la consellera. Pero, ¿significa eso que mejorarán la oferta inicial? "En una negociación se está abierto a presentar mejoras en función de las posibilidades que hay de presupuesto", se limitaba a decir. ¿Trabajan con Hacienda en una nueva propuesta? "Hombre, claro que sí, cómo no vamos a estar trabajando con Hacienda", respondió.