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Cumbre sanitaria a dos bandas entre Valencia y Mozambique

Ambos mandatarios han hablado de cooperación y formación de profesionales

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, con la delegación de Mozambique liderada por el ministro Ussene Hilario Isse.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, con la delegación de Mozambique liderada por el ministro Ussene Hilario Isse. / GVA

Redacción Levante-EMV

València

La sanidad valenciana y la mozambiqueña se han encontrado este viernes en València, en una cumbre a dos bandas entre el conseller de Sanidad, Marciano Gómez y el ministro de Sanidad de Mozambique, Ussene Hilario Isse, quien ha llegado al Cap i casal acompañado por una delegación de responsables sanitarios. No es el primer contacto entre ambas regiones porque, desde hace más de 20 años, especialistas de la sanidad valenciana participan en un programa de cooperación para impartir formación especializada en el ámbito quirúrgico. Esta ha sido una de las cuestiones abordadas en la reunión, en la que también se ha hablado del intercambio de experiencias en materia asistencial, innovación y gestión sanitaria.

Antes la delegación africana ha realizado una visita al hospital La fe de València, donde han conocido el trabajo de diferentes áreas y servicios. Han sido recibidos por el jefe de Cirugía Cardiaca, Juan Martínez León, y por el subdirector médico Vicente Campos.

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