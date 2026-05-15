Vaivén
Cumbre sanitaria a dos bandas entre Valencia y Mozambique
Ambos mandatarios han hablado de cooperación y formación de profesionales
La sanidad valenciana y la mozambiqueña se han encontrado este viernes en València, en una cumbre a dos bandas entre el conseller de Sanidad, Marciano Gómez y el ministro de Sanidad de Mozambique, Ussene Hilario Isse, quien ha llegado al Cap i casal acompañado por una delegación de responsables sanitarios. No es el primer contacto entre ambas regiones porque, desde hace más de 20 años, especialistas de la sanidad valenciana participan en un programa de cooperación para impartir formación especializada en el ámbito quirúrgico. Esta ha sido una de las cuestiones abordadas en la reunión, en la que también se ha hablado del intercambio de experiencias en materia asistencial, innovación y gestión sanitaria.
Antes la delegación africana ha realizado una visita al hospital La fe de València, donde han conocido el trabajo de diferentes áreas y servicios. Han sido recibidos por el jefe de Cirugía Cardiaca, Juan Martínez León, y por el subdirector médico Vicente Campos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sigue la última hora de huelga indefinida de los profesores en la Comunitat Valenciana: piquetes informativos y manifestaciones
- La Conselleria de Educación deja fuera de la propuesta a los sindicatos el aumento salarial y los convoca de nuevo el lunes
- Más de 1.200 miembros de direcciones de centros se plantean dimitir en bloque en apoyo a la huelga
- Cientos de profesores se plantean poner un 10 general en 2º de Bachillerato frente a las críticas del Consell
- Sanidad investiga un caso sospechoso de hantavirus en Alicante, una mujer de 32 años
- La manifestación de docentes desborda València y los sindicatos cifran el seguimiento alrededor del 90%
- Aemet activa el aviso amarillo por lluvias en Valencia: cuánto va a llover y las horas más fuertes
- La consellera se dirige a las familias por carta en puertas de la huelga: 'Ningún alumno puede ser rehén de un conflicto sindical