Sigue la última hora de huelga indefinida de los profesores en la Comunitat Valenciana

La consellera de Educación dice que llevará a la mesa el lunes una propuesta salarial "en función de las posibilidades que hay"

La consellera de Educación, Carmen Ortí, asegura que la propuesta de subida salarial para los docentes valencianos de la educación pública no se ha llevado a la mesa de negociación de este jueves porque fueron "todos y cada uno de los sindicatos" quienes consideraron que no era lo más importante. Dice que generó "fricción", y que se ha decidido empezar por los temas que podrían concitar algún tipo de acuerdo. Tampoco ha sido así en general pero, en cualquier caso, los sindicatos y la Conselleria volverán a reunirse el lunes en una nueva mesa, a la que la consellera no ha concretado qué propuesta retributiva llevará. Solo ha indicado que se trabajará este fin de semana para hacer un documento nuevo "lo más completo posible" que incluya algunas de las aportaciones sindicales y que, en materia salarial, "siempre se está abierto a mejoras dentro de las posibilidades".

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