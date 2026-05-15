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Sigue la última hora de huelga indefinida de los profesores en la Comunitat Valenciana
La huelga indefinida de profesores, que arrancó este lunes con piquetes informativos y manifestaciones en varias ciudades mientras se suceden encierros y concentraciones, continúa este viernes con una nueva jornada de movilizaciones que cuenta con el respaldo de todos los sindicatos
Este viernes sigue la huelga indefinida de los profesores, con el respaldo de todos los sindicatos, después de que las negociaciones con la Conselleria de Educación en las últimas semanas no hayan llegado a buen puerto.
Tras la mesa de negociación convocada por la consellera de Educación, Carmen Ortí, este jueves, que terminó sin acuerdo de nuevo, los docentes se movilizan hoy en una gran manifestació por las calles de València cuando se cumplen cinco días de huelga indefinida.
Marta Rojo
Las dos protestas comienzan a generar problemas de tráfico
La marcha lenta de taxistas colapsa momentáneamente Ángel Guimerà. La protesta de taxis, que avanza ahora hacia el sur de la ciudad, se cruza con algunos manifestantes de la protesta educativa, que van hacia el centro con sus pancartas.
Francesc Arabí
La protesta del sector del taxi y la huelga educativa auguran un colapso de tráfico en València
El viernes es un día tradicionalmente complicado para el tráfico en la ciudad de València. Este 15 de mayo lo será especialmente porque concurre esa circunstancia con la coincidencia de movilizaciones reivindicativas convocadas por el sector del taxi y por los profesores, que están de huelga indefinida desde el lunes. La concurrencia de ambas protestas en el centro de la ciudad auguran un colapso en la circulación.
Marta Rojo
La reunión de Educación con los docentes encalla al aplazar la subida salarial
Ya lo apuntaban las declaraciones del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, de estos días: la subida salarial iba a quedar, como poco, relegada a un segundo plano en la mesa de negociación convocada para este jueves entre la Conselleria de Educación y los sindicatos con representación, todos ellos convocantes o a favor de la huelga indefinida. Finalmente, no es que haya quedado opacada, sino que no ha llegado a estar presente en el documento que presentó Educación para desbloquear la negociación y que se debatió este jueves en una reunión de cuatro horas y media de duración que se cerró sin acuerdo.
Marta Rojo
La consellera de Educación dice que llevará a la mesa el lunes una propuesta salarial "en función de las posibilidades que hay"
La consellera de Educación, Carmen Ortí, asegura que la propuesta de subida salarial para los docentes valencianos de la educación pública no se ha llevado a la mesa de negociación de este jueves porque fueron "todos y cada uno de los sindicatos" quienes consideraron que no era lo más importante. Dice que generó "fricción", y que se ha decidido empezar por los temas que podrían concitar algún tipo de acuerdo. Tampoco ha sido así en general pero, en cualquier caso, los sindicatos y la Conselleria volverán a reunirse el lunes en una nueva mesa, a la que la consellera no ha concretado qué propuesta retributiva llevará. Solo ha indicado que se trabajará este fin de semana para hacer un documento nuevo "lo más completo posible" que incluya algunas de las aportaciones sindicales y que, en materia salarial, "siempre se está abierto a mejoras dentro de las posibilidades".
Marta Rojo
Más de 1.200 miembros de direcciones de centros se plantean dimitir en bloque en apoyo a la huelga
Han recogido más de 1.200 firmas. Pertenecen a miembros de los equipos directivos de los colegios e institutos de la Comunitat Valenciana, es decir, directores, jefes de estudios, secretarios y vicesecretarios de centros de las tres provincias. Esas 1.200 firmas van anexas a un manifiesto en el que, desde las direcciones de los centros, se da apoyo a las reivindicaciones de la huelga indefinida del profesorado de la educación pública valenciana. Es una medida de presión que se suma a las protestas en la calle y a la negociación. De presión porque los firmantes valoran la posibilidad de dimitir en bloque de sus cargos.
Marta Rojo
La Conselleria de Educación deja fuera de la propuesta a los sindicatos el aumento salarial y los convoca de nuevo el lunes
La negociación ha comenzado pero lo ha hecho sin que se revise el anterior punto de desacuerdo entre la Conselleria de Educación y los sindicatos. El departamento de Mari Carmen Ortí convocó para este jueves una nueva mesa de negociación presencial con los sindicatos y todo apuntaba a que la cuestión salarial iba a quedar relegada a un segundo plano. Así lo apuntaban las declaraciones del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Y así está siendo. A falta, eso sí, de la siguiente reunión de la mesa de negociación que será, a falta de convocatoria oficial, el 18 de mayo, el próximo lunes.
Colegio rurales de la Vall suben al Benicadell para reivindicar mejoras educativas
Varios Colegios Rurales Agrupados (CRA) de las comarcas centrales valencianas, entre ellos el CRA Castell de Carbonera (que agrupa los municipios de Beniatjar y Otos) y el CRA Mariola-Benicadell (Alfafara, Agres y Gaianes), han secundado este miércoles la tercera jornada de la huelga indefinida en la enseñanza con una acción reivindicativa al Benicadell. La iniciativa ha consistido en una subida a la cumbre del Benicadell por parte de maestras y maestros, familias y miembros de la comunidad educativa, en una jornada simbólica para defender la escuela rural y reclamar una mayor atención institucional para los centros educativos situados en los pueblos del interior.
"Esperamos que el dinero que la conselleria se 'ahorra' con la huelga sea reinvertido en educación"
Vanessa Esparza es la directora del CEIP Vicent Gironés Mora de Ontinyent, uno de los centros educativos en el que la huelga registró un seguimiento del 100 % en el primer día de movilizaciones. Como la gran parte del sector, Esparza apoya unas movilizaciones masivas y que, de momento, suman tres jornadas de protestas. "En el segundo día, hubo un 80 % de seguimiento. Todavía estamos con fuerzas y sabemos que hay que resistir, pero hay que ser consecuentes. Cada vez que hacemos huelga se nos descuenta una parte del salario muy considerable y eso podemos sostenerlo de forma relativa en el tiempo".
Docentes y familias aprovechan el encierro del IES Jaume para abordar la continuidad de la protesta en Alzira
Profesores, alumnos y padres y madres participaron ayer por la tarde en la jornada educativa organizada por el IES Jaume I de Alzira dentro de las actividades con motivo de la huelga indefinida convocada por los docentes.
A partir de las 16 horas los participantes comenzaron a llegar al instituto. En el programa estaba previsto realizar talleres para entretener a jóvenes y niños: “Hemos hecho un taller de chapas y pancartas”, explica una profesora del Jaume, Leti Marrades. Se trata de complementos perfectos para la manifestación que recorrerá esta tarde las calles de Alzira a partir de las 18 horas.
Tercer día de huelga educativa en Morvedre: ‘Bicicletada’ reivindicativa con un largo listado de demandas
La movilización mantiene su fuerza en el Camp de Morvedre en el tercer día de huelga educativa. Después de la manifestación de ayer en el Port de Sagunt, más de 300 personas han participado esta mañana en la 'bicicletada' que ha recorrido varios municipios de Les Valls para reivindicar mejoras en la educación pública.
En ella, la comunidad educativa vuelve a insistir en sus demandas: más recursos, reducción de ratios, infraestructuras dignas y una inclusión real en las aulas. La 'bicicletada' ha comenzado a las 10 horas desde el IES Vall de Segó, en Benifairó de les Valls, y ha recorrido distintos municipios con paradas en los centros educativos, donde se han leído diversos manifiestos.
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