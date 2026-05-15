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Sigue la última hora de huelga indefinida de los profesores en la Comunitat Valenciana

La huelga indefinida de profesores, que arrancó este lunes con piquetes informativos y manifestaciones en varias ciudades mientras se suceden encierros y concentraciones, continúa este viernes con una nueva jornada de movilizaciones que cuenta con el respaldo de todos los sindicatos

Protestas en el centro de València

Protestas en el centro de València

José Manuel López

Marta Rojo

Marta Rojo

València

Este viernes sigue la huelga indefinida de los profesores, con el respaldo de todos los sindicatos, después de que las negociaciones con la Conselleria de Educación en las últimas semanas no hayan llegado a buen puerto.

Tras la mesa de negociación convocada por la consellera de Educación, Carmen Ortí, este jueves, que terminó sin acuerdo de nuevo, los docentes se movilizan hoy en una gran manifestació por las calles de València cuando se cumplen cinco días de huelga indefinida.

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