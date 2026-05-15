El tiempo en Valencia: chaqueta obligada y bajada de temperaturas

Se acabó el calor. Al menos por unos días. La chaqueta vuelve a ser el complemento necesario para un fin de semana que se prevé con nubes, chubascos y con una bajada de temperaturas que se hará notar, según marcan las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La Comunitat Valenciana afronta este viernes, 15 de mayo, una jornada cambiante, con nubes más compactas en las horas centrales del día y chubascos que pueden afectar especialmente al sur de Valencia y al norte de Alicante. Castellón, por su parte, mantiene el riesgo de viento por probabilidad de rachas muy fuertes del noroeste en el interior norte de Castellón, a últimas horas del día.

Las tres capitales

En València, la previsión apunta a un viernes con aumento de la nubosidad y posibilidad de lluvia débil durante la tarde: Aemet marca un 30% de probabilidad de precipitación por la mañana y hasta un 75% entre las 12 y las 18 horas, con temperaturas en torno a los 14-23 grados. Para el sábado 16, el cambio será notable: cielo despejado, 11 grados de mínima y 22 de máxima, viento flojo a moderado y 0% de probabilidad de lluvia.

En Castelló de la Plana, el viernes se presenta más inestable. La predicción municipal recoge intervalos nubosos con lluvia escasa y probabilidades de precipitación del 70% por la mañana y del 80% en las horas centrales, con temperaturas que rondarán los 14-20 grados. Mañana sábado, la capital de la Plana quedará bajo un escenario mucho más tranquilo: cielo poco nuboso, 10 grados de mínima y 22 de máxima, viento de unos 15 km/h y sin lluvia prevista.

En Alicante, el ambiente de este viernes será nuboso y templado, pero más apacible con valores cercanos a los 24 grados en la capital. Para el sábado, la previsión mejora de forma clara: cielo despejado o poco nuboso durante toda la jornada, temperaturas entre 14 y 21 grados, viento flojo y 0% de probabilidad de precipitación en todos los tramos horarios.

Sábado sin lluvia

Así, el sábado 16 llegará con una clara mejoría en las tres capitales, cielos poco nubosos o despejados y prácticamente sin lluvia. Ahora bien, las temperaturas bajarán en toda la autonomía y marcarán la diferencia con una semana donde los termómetros han alcanzado los 27 grados.

Noticias relacionadas

La Agencia Estatal de Meteorología recuerda que la predicción por municipios se centra en la capital del término municipal y que variables como cielo, temperatura, viento y probabilidad de lluvia pueden variar dentro de un mismo municipio por la orografía o la extensión del término.