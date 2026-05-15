La Universitat de València estudia medidas contra la IA en la PAU, pero no llegarán a tiempo este año

El debate sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito educativo ha llegado a la prueba de acceso a la universidad (PAU), la antigua selectividad. Y es que seis comunidades autónomas han aprobado el uso de inhibidores para impedir el uso de tecnología en los exámenes de acceso a la universidad, entre ellas, la valenciana, como adelantó El País esta semana. Pero una cosa es aprobarlo y otra ponerlo en práctica. En el caso de la Universitat de València (UV), la institución tiene la medida sobre la mesa y está estudiándola, a nivel técnico y jurídico, pero no habrá tiempo para implantarla este año. Así se ha pronunciado el rector de la UV, Juan Luis Gandía, en un encuentro con la prensa este jueves. "Está claro que para el futuro son mecanismos que se tienen que utilizar para intentar que las reglas del juego se cumplan", ha expresado.

En principio, la medida tiene una fácil aplicación a nivel técnico o, al menos, así lo transmiten fuentes oficiales de la UV; pero es compleja en otros niveles, como en el de la protección de datos. Por eso, se ha de estudiar y clarificar bien su puesta en marcha para cumplir todas las garantías a nivel administrativo, pero también a nivel educativo. Esa es la principal razón por la que edición de 2026, cuya primera convocatoria se celebra la primera semana de junio, podría no tener en marcha estos mecanismos, por lo menos en las sedes de la UV.

El de la inteligencia artificial es uno de los retos del ámbito educativo y, por tanto, del universitario. Según explica Gandía, hay ya universidades de otros países que están haciendo un camino regresivo y examinando con exámenes y trabajos hechos a mano, con bolígrafo, y sobre todo en la modalidad oral. "Como ya es imposible distinguir que está hecho con IA o no a nivel escrito, lo mejor es que te lo expliquen ellos (los estudiantes) con sus propias palabras -, defiende-. Por lo menos hasta que no haya un mecanismo de inteligencia artificial que permita hacerlo". Sin embargo, tiene una cosa clara: "La inteligencia natural es insustituible, la artificial sí lo es".

Una EBAU marcada por la huelga

La prueba de acceso a la universidad estará condicionada por la huelga indefinida del profesorado que continúa en la Comunitat Valenciana. La primera semana del paro ha coincidido con la semana de los exámenes finales y de la puesta de notas del alumnado de Segundo de Bachillerato, unas calificaciones que se ratificarán a principios de la próxima semana en las sesiones de evaluación del profesorado. Aunque hay varios centenares de profesores que amenazan con poner un 10 generalizado en las notas, el agitado final de curso afecta a un alumnado que se juega su futuro académico entre el 2 y el 4 de junio. El profesorado quiere evitar las críticas por parte de las familias, después de que el Consell les haya acusado de tener como "rehenes" a los futuros universitarios.

En principio, puestas las notas, el curso ha finalizado, pero es cierto que, en los últimos años, el profesorado está ciertas horas disponible para que el alumnado que se examina de la PAU quiere consultar alguna cosa, resolver dudas o repasar algún punto concreto del temario. Una situación que sí que se dará en la privada, donde estos repasos son más habituales al haber menor número de alumnos por centro. ¿Puede ser esto un perjuicio? Dependerá del alumno porque el que vaya bien preparado durante el curso tiene ya las herramientas para afrontar la prueba, aunque es cierto que la intranquilidad no ayuda en este momento tan trascendental y eso inquieta, sin duda, a las familias.

ED

"Yo espero que Conselleria y los sindicatos puedan llegar a un acuerdo por el bien de los estudiantes que son quienes al final tienen que acabar examinándose", ha explicado Gandía, quien no ha descartado que pueda haber un perjuicio para el alumnado, que ya estuvo afectado por la dana en primero de Bachillerato. "La formación universitaria determinará su vida -, ha añadido el rector-. Tenemos que conseguir que su paso por la universidad les cambie la vida y salgan de ella con un valor añadido que no tenían al entrar".

Juán Luis Gandía, nuevo rector de la Universitat de València UV. / Daniel Tortajada / LEV

Gandía tomará posesión oficial el 20 de mayo en el Paraninfo José Luis Gandía se ha reunido con los medios, de forma informal, justo cuando se cumple un mes de su victoria electoral en la segunda vuelta. Lleva ejerciendo como rector desde entonces, pero su toma de posesión oficial tendrá lugar el miércoles 20 de mayo a las 13 horas en el Paraninfo de la Universitat de València (UV), un acto al que asistirá el presidente Juanfran Pérez Llorca, quien ha confirmado su asistencia a la institución y con quien ya ha conservado el nuevo rector, aunque falta un encuentro formal. En su discurso, abordará temas como el de la financiación de las universidades o la estructura organizativa para reforzar la institución en el futuro; así lo ha anticipado en su encuento. El reto de las universidades públicas es magnánimos, sobre todo en un sistema con mayor presencia del sector privado con el discurrir de los años. El acto institucional puede producirse aún en plena huelga indefinida del profesorado de Infantil, Primaria y Secundaria en la Comunitat Valenciana. Todo dependerá de la reunión del lunes, 18 de mayo, en la que los sindicatos y la Conselleria de Educación volverán a reunirse. En la de este jueves, la Generalitat les ha ofrecio un plan integral de mejoras, sin incluir la subida salarial; una cuestión que no es "la más importante" para el profesora, pero sí indispensable.

Sin medidas excepcionales

El año pasado, se decretó que los estudiantes afectados por la dana tendrían derecho a hacer la PAU un mes después, en la segunda convocatoria, pero que a ellos les computaría como la primera. Pero este año, la nueva normativa elimina las medidas excepcionales aplicadas el pasado curso a raíz de la dana, que contemplaban una tercera convocatoria extraordinaria, y establece un calendario único para todo el alumnado.

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También hay asuntos que se explican más en detalle en la nueva norma o que se mantienen. La resolución clarifica la posibilidad de que el alumnado que ya haya superado la PAU pueda presentarse de nuevo a la fase obligatoria completa para mejorar su nota de acceso. Asimismo, se mantiene la opción de concurrir a la fase voluntaria para elevar la nota de admisión con un máximo de tres materias adicionales, o cuatro si se incluye una segunda lengua extranjera.