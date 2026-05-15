València rebosa con una manifestación masiva de 35.000 docentes

El centro de València se ha visto completamente desbordado por la manifestación de profesores de la educación pública, valenciana, en huelga indefinida desde este lunes. Más de 35.000 personas, según Delegación del Gobierno, han recorrido desde la plaza de San Agustín hasta el Ayuntamiento de València, tantos que finalmente la cabeza y la cola de la manifestación han concluido: dos horas después de que saliera la pancarta principal, había centenares de personas que todavía no habían podido moverse en la cola de la manifestación.

La marcha ha sido encabezada, en todo momento no por los representantes sindicales, ni siquiera por los músicos, sino por un grupo de personas vestidas de negro, de los pies a la cabeza, algunas de ellas con velos que les cubrían la cara. Profesores y profesoras de luto por la “muerte” de la enseñanza pública valenciana a manos de los recortes y las carencias del sistema, denunciaban.

Justo detrás de esta comitiva fúnebre, la pancarta central, con representantes de los cuatros sindicatos convocantes oficialmente de la huelga indefinida, STEPV, CCOO, UGT y CSIF. ANPE, el quinto de los sindicatos con representación en la mesa sectorial, el segundo en nivel de representación, terminó sumándose al apoyo del paro, pero no llego a tiempo para poder convocar oficialmente también la huelga. Pero han podido verse durante todo el recorrido pancartas, banderolas y carteles de los cinco sindicatos, una muestra de unidad de los trabajadores de la docencia, prácticamente inédita, al menos en las últimas décadas.

Los sindicatos que convocan la manifestación y la huelga indefinida, STEPV, CCOO, UGT y CSIF, han atendido a los medios. Consideran que la convocatoria masiva debe hacer cambiar el paso de la administración, que ayer presentó, consideran, una propuesta insuficiente y en la que ven incomprensible que no estuviera la propuesta salarial.

Decía en la cabecera de la manifestación Marc Candela, coordinador de acción sindical del STEPV, que València “está colapsada” por los miles de personas que han acudido a la marcha en apoyo de la huelga. “ Por tanto, es un perito a la Conselleria de educación para decir que el preacuerdo que pusieron sobre la mesa no lo queremos, que tomen nota y que lo mejoren”.

Considera José Seco, presidente autonómico de CSIF educación, que es “un día histórico pero un día triste”. “Triste porque llevamos cinco días de huelga indefinida y dos huelgas de un día sin solución”, ha considerado. Y ha pedido soluciones reales.

Por su parte, Xelo Valls, de CCOOPV Educació, se mostraba muy emocionada al coincidir su intervención ante los medios con los tabals i les dolçaines tocando la marcha fúnebre, acompañamiento habitual también en otras protestas como las que cada mes se organizan por las asociaciones de víctimas de la dana para exigir responsabilidades por la gestión de la catástrofe. “Es un clamor para decir a los responsables, a la consellera Ortí y al secretario autonómico McEvoy, que escuchen a la docencia que está reclamando dignidad”. Y la dignidad, ha dicho, es “dignidad en las condiciones laborales pero también en las condiciones salariales”. “No entendemos que haya caído del borrador de preacuerdo el salario, en todos los trabajos el sueldo es lo que indica la dignidad”, ha añadido.

Maite Tarazona, de UGT-PV, valora que la respuesta de esta manifestación de cinco días de huelga, con el apoyo de las familias, y remarca que “si se ha llegado a este punto de retorno” es porque en la educación valenciana “estamos en una condiciones tan deporables que necesitamos ayuda ya urgentemente. Esto se tiene que solucionar ya”.

Rosana Martínez, presidenta de Escola Valenciana, destaca la importancia de la reivindicación del valenciano en las aulas, uno de los seis ejes del acuerdo reivindicativo de la plataforma sindical. Ha lamentado los “ataques” que sufre la lengua por parte de la Conselleria especialmente con la Ley de Libertad Educativa que “limita la posibilidad de estudiar en valenciano”. “Es una muestra más del menosprecio de este gobierno hacia el valenciano”, ha dicho.

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La manifestación llega en una jornada que, de momento, está teniendo un 35 % de seguimiento de la huelga, según los datos proporcionados a mediodía por la Conselleria de educación. El momento de proporcionar los datos a coincidido con el momento en que los manifestantes pasaban por la calle de La Paz a centenares.