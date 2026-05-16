Más de 1.300 jóvenes han obtenido un aval del IVF para comprar su primera vivienda en 2026

En los primeros cuatro meses de 2026, más de 1.300 jóvenes han obtenido un aval del Institut Valencià de Finances (IVF) para comprar su primera vivienda en la Comunitat Valenciana. Así, se han aprobado 920 avales, facilitando el acceso a financiación de hasta el 100 % del valor de la vivienda lo que permite movilizar cerca de 124 millones de euros en financiación hipotecaria, asociada a la compra de viviendas por un valor conjunto superior a los 130 millones de euros.

El jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ha puesto en valor que, desde la puesta en marcha de este programa en 2024, “3.842 personas se han beneficiado de esta medida, lo que demuestra que se trata de un instrumento clave para facilitar el acceso a la vivienda a los más jóvenes”.

De esta forma, entre las dos convocatorias se ha conseguido movilizar más de 307 millones de euros en financiación hipotecaria, asociados a la adquisición de viviendas por un valor superior a 331 millones de euros.

Más que el año pasado

El president ha recordado que para la convocatoria de 2026, se aumentó en un 50 % la dotación económica del programa de avales de vivienda hasta alcanzar los 30 millones de euros.

La principal novedad de esta segunda convocatoria del programa reside en que la Generalitat pasa de avalar hasta el 15 % del precio de la vivienda a poder avalar hasta el 20 %, por lo que el beneficiario puede acceder préstamos bancarios por hasta el 100% del valor del inmueble.

Además, se ha ampliado el precio máximo de los inmuebles adquiridos, que ha pasado de los 277.000 a los 311.000 euros para ajustarlo a la dinámica que marca el mercado.

Unas condiciones que, tal y como ha indicado, han permitido que en el primer cuatrimestre de 2026 se han concedido avales por valor de 19,4 millones de euros, superando así el importe de las garantías aprobadas en todo el año 2025 que ascendió a 18,3 millones de euros.

Así, ha señalado que este incremento “confirma la consolidación del programa y muestra que estamos dando respuesta a una necesidad real de la sociedad, especialmente de los más jóvenes, que quieren comprar su primera casa y encuentran dificultades para afrontar el ahorro inicial”.

Además, ha trasladado que estos resultados responden a la experiencia acumulada por el IVF en la gestión de este instrumento tras el lanzamiento de las convocatorias de 2024 y 2026, la cual ha incorporado mejoras y ha adaptado el programa a la evolución del mercado y las necesidades detectadas.

Agilización

Estos cambios han permitido agilizar la tramitación de las solicitudes, mejorando los procesos internos, lo que se ha traducido en una atención más eficaz y una respuesta más rápida para quienes necesitan acceder a la financiación necesaria para la adquisición de su primer inmueble.

En este sentido, Pérez Llorca ha asegurado que “haber superado en tan poco tiempo el volumen de garantías de todo un año demuestra el impacto positivo de este instrumento, que está permitiendo acelerar el acceso a la vivienda a nuestros jóvenes”.

Noticias relacionadas

Asimismo, ha resaltado que reducimos de esta forma "el problema del acceso a la vivienda, que hoy en día supone la principal preocupación de los españoles, y refleja que este Consell tiene un plan que está surtiendo efecto, tal y como demuestran los resultados de esta iniciativa”.