La Aemet activa un aviso amarillo por tormentas para el domingo que podrían ser "localmente fuertes"

Mayo ha empezado marceando. La primera quincena del mes está dejando precipitaciones significativas en la Comunitat Valenciana, provocadas principalmente por tormentas repentinas y breves que han dejado más de 20 litros por metro cuadrado en menos de una hora en muchas comarcas; y, también, por temperaturas frescas. Este viernes hizo frío en muchas ciudades. La situación podría repetirse este domingo porque las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) contemplan la posibilidad de que se produzcan chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta, a partir de la tarde, con probabilidad de que estas sean "localmente fuertes".

De hecho, la agencia activa un aviso amarillo a partir de las dos de la tarde del domingo en el interior norte de la provincia de Valencia, una situación que se prolongará hasta las diez de la noche. En algunos puntos de esa zona, o también del interior de Alicante, podrían caer hasta 10 l/m2 en menos de una hora. El frente entrará por el oeste e irá dejando precipitaciones a su paso que se concentrarán en el interior de Castellón y norte de Valencia, así como en las zonas limítrofes entre las provincias de Valencia y Alicante.

Según el mapeo del modelo Harmonie-Arome, el frente dejará 20 litros por metro cuadrado en la mayoría de estas zonas. Pero, como es habitual, la zona sur de Valencia será donde se puedan acumular mayores registros. Allí, entre las dos y las ocho de la tarde, podrían recogerse entre 30 y 40 litros por metro cuadrado. No son cantidades relativamente significativas en un periodo de seis horas, pero podrían serlo si caen en un periodo menor. A partir de un litro por metro cuadrado y minuto, se considera que las precipitaciones son de carácter torrencial.

Cantidad de lluvia que caerá el domingo en la Comunitat Valenciana según el modelo Harmonie-Arome. / Aemet

Calor a partir del lunes

La meteorología dará un brusco giro el lunes: fin a las lluvias e inicio de un episodio de temperaturas que anticipan el verano. El ascenso será progresivo a lo largo de toda la semana, con un incremento notable de los valores máximos y, también, de los mínimos.

En las horas centrales del día, el viernes se podrán alcanzar valores de hasta 33 grados en la Costera y de 30 en muchos otros puntos de la autonomía valenciana. Y las mínimas previstas para la madrugada del jueves al viernes se acercarán a los 20 grados, el nivel que marca el paso de una noche plácida a una tropical. Y eso que aún queda más de un mes para el inicio del verano climatológicamente hablando. El viernes será un día de calor y también lo será el jueves, cuando las máximas ya se acercarán a los 30. El ascenso térmico comenzará el lunes. Lo hará con mínimas aún rondando los 10 grados en el interior y con máximas de entre 22 y 25 grados. Pero progresivamente las temperaturas irán escalando hasta los niveles anteriormente mencionados.

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Toda la semana estará marcada por la estabilidad atmosférica, por lo que no se registrarán precipitaciones durante los próximos días. Solo este domingo, cuando las tormentas definan la jornada.