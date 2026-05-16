Aitana Mas, a "rehacerse de nuevo"

Aitana Mas tiene un nuevo objetivo. En sus propias palabras: "rehacerme de nuevo". La diputada de Compromís estará "unas cuantas semanas un poco out" después de un nuevo paso por el quirófano, fruto del cáncer de mama que sufrió hace un par de años. La operación fue el jueves y según ha explicado en su cuenta de Instagram fue bien. "Estoy bien, fueron muchas horas y ya he salido de la UCI", señala en un mensaje tranquilizador y con cierto optimismo, explicando así el motivo de su ausencia en las próximas fechas.

La intervención de esta semana ha sido para hacer "una pequeña reconstrucción y aprovechar para mejorar el linfedema del brazo con un autotrasplante de ganglios", algo que llega 20 meses después de las mastectomías, algo que, por otra parte, evidencia el largo proceso de recuperación que requiere el tumor sufrido. "Han sido meses de mucho esfuerzo para llegar bien a este momento", ha añadido. Ahora, insiste, está "bien" y trata de mostrarlo luciendo sonrisa y ánimo en redes sociales. De todas formas, el parlamento valenciano le volverá a echar de menos este tiempo.