La antropóloga israelí que 'boicotea' a sus universidades: "Es el oxígeno de la industria militar"

Maya Wind es israelí. Nacida en Jerusalén, esta antropóloga, doctora por la Universidad de Nueva York y actual investigadora en la Universidad de California, se ha convertido en una de las voces de referencia en la crítica a la "academia" de su país de origen, todo el entramado universitario sobre el que llama al boicot señalándolo por sus vínculos con el "genocidio en Palestina", una relación que narra en su libro 'Torres de acero y marfil', y que llega a calificar como el "oxígeno de la industria militar" que acaba matando a miles de palestinos. Aunque para llegar a este punto, tuvo su propia caída del caballo y no pocas consecuencias, con 40 días inclusives en una prisión en Israel.

"Crecí en Jerusalén durante la Segunda Intifada (2000-2005), y eso fue una experiencia politizadora. Empecé a participar en protestas en Cisjordania y Jerusalén Este. Y entonces vi con mis propios ojos lo que hacían los militares. Era muy diferente de lo que había entendido antes. No teníamos ni idea de la realidad, no entendíamos que estábamos ocupando a un pueblo, realmente pensábamos que estábamos viviendo en una guerra", explica en una "versión corta" de la historia. Decidió no participar de ello y cuando le llamaron para acudir al servicio militar obligatorio se negó apelando a la cláusula de conciencia. La respuesta fueron 40 días en prisión.

Ante las consecuencias, señalada: "Es mi obligación como israelí, estoy obligada a hacer todo lo posible para detener esto, para impedir que mi propio pueblo cometa genocidio". Sus siguientes pasos son ya en Estados Unidos, en Nueva York, donde inicia su carrera académica como antropóloga y donde frente al "relato" que habla de las universidades israelíes como "bastiones del liberalismo y la democracia", comienza a analizar los vínculos que existen entre el entramado universitario, el ejército y la defensa de la política de Israel sobre Palestina y los palestinos. "La complicidad es institucional y generalizada", remarca.

Lo hace, principalmente, a partir de tres vías. La primera, la más directa, la militar. "Las universidades son el oxígeno de las industrias militares israelíes porque los laboratorios universitarios sirven al desarrollo de armas y tecnología", señala Wind que apunta que las tres corporaciones armamentísticas más grandes del país tuvieron su origen en estas universidades. Cita programas de becas, investigaciones conjuntas, programas de entrenamiento y, sobre todo, facilidades para que los soldados y reservistas, base del modelo del ejército de Israel, puedan compatibilizar estudios y el servicio militar. Incluso, añade, han recibido créditos en sus grados por sus jornadas en Gaza estos dos años.

Acampada propalestina en la Facultad de Filosofía de la UV en mayo de 2024. / Miguel Ángel Montesinos

Al aparato militar, la investigadora le suma el apartado jurídico. "El campo de los estudios jurídicos en la academia israelí ha contribuido durante mucho tiempo al desarrollo de interpretaciones del derecho internacional humanitario, incluidas las leyes de la guerra, para facilitar la impunidad del Estado israelí", detalla Wind que menciona expresamente el objetivo de "socavar" la petición presentada por Sudáfrica ante la Corte Penal Internacional por genocidio. Por último, cita el hostigamiento del estudiantado y del profesorado de origen palestino, con "represión e intimidación de las administraciones universitarias y de sus propios compañeros israelíes".

"Es histórico"

Toda la explicación la da en una cafetería del centro de València. Hasta el Cap i Casal ha acudido a presentar su libro en un acto impulsado por el BDS y a reunirse con el rectorado de la Universitat de València, una de las instituciones académicas que acordó en mayo de 2024 su Consejo de Gobierno (dirigido entonces por Mavi Mestre) no suscribir convenios con universidades israelíes. "Les felicito por ello, es histórico y muy importante", indica Wind que destaca la "movilización popular" que hubo en aquellos momentos, con estudiantes acampados reclamando acabar con la "complicidad" con el Estado de Israel y la masacre en Gaza.

Esa decisión universitaria fue anulada por un juzgado en septiembre de 2025 tras una denuncia al considerarlo "discriminatorio", pero la universidad lo ha recurrido. "No solo están cumpliendo con sus obligaciones éticas y políticas, sino que también se trata de una obligación legal porque la Corte Internacional de Justicia dictaminó que Israel está cometiendo genocidio y legalmente tenemos la obligación de cesar la cooperación con cualquier institución que pueda estar implicada en la comisión de crímenes de lesa humanidad", defiende por su parte la investigadora israelí que llama a romper esas relaciones hasta que las universidades "se desliguen del régimen".

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No es, además, una semana cualquiera en la defensa de los derechos del pueblo palestino. Este 15 de mayo se conmemora la llamada 'nakba', en árabe "catástrofe", el día que Israel declaró su independencia a base de asesinatos y expulsiones forzadas de sus casas y pueblos de miles de palestinos, unos 800.000 según los historiadores, una jornada que tendrá su propia reivindicación en València con manifestación por las calles este sábado (a las 12h en la Estación del Norte), una convocatoria que permitirá superar la cuarentena de actos de protesta desde octubre de 2023.