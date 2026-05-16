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Conselleria, Corts y plazas: la movilización educativa se amplía la próxima semana a la espera de la negociación

Los sindicatos de docentes mantienen el pulso con la Generalitat y llaman a nuevas acciones pese a la convocatoria del lunes para buscar un pacto

La manifestación educativa tiñe de verde el centro de València

La manifestación educativa tiñe de verde el centro de València / José Manuel López

Diego Aitor San José

Diego Aitor San José

València

Los sindicatos convocantes de la huelga indefinida en la educación valenciana han anunciado una nueva semana de movilizaciones y protestas en las tres provincias para reclamar mejoras en el sistema educativo y mostrar su rechazo a las políticas de la Conselleria de Educación. A falta de los resultados que traiga la reunión convocada para el lunes entre los representantes de la Generalitat y los sindicatos, los docentes han previsto una nueva semana de movilizaciones que incluyen manifestaciones, concentraciones, actos reivindicativos y asambleas.

Así, tras el éxito de la manifestación unitaria del viernes en València, con más de 35.000 docentes, las protestas comenzarán el lunes 18 de mayo con nuevas manifestaciones en Alicante, Castellón y Valencia, en línea con lo ocurrido la semana anterior cuando el primer día de huelga se celebraron convocatorias en las tres capitales de provincia, con gran éxito también de afluencia.

En este sentido, según informa Stepv, sindicato mayoritario en la educaicón pública, en Alicante, la convocatoria está prevista a las 12 horas en las escaleras del IES Jorge Juan. En Castellón, la manifestación arrancará a las 11 horas frente a la Dirección Territorial de Educación. En València, las organizaciones sindicales han convocado columnas que partirán a las 15 horas desde distintos puntos de la ciudad hasta la Conselleria de Educación. A esa hora se estará celebrando la reunión entre los sindicatos y la conselleria.

Una imagen de la masiva manifestación de profesores en València cierra la primera semana de huelga indefinida en la Comunitat Valenciana

Una imagen de la masiva manifestación de profesores en València cierra la primera semana de huelga indefinida en la Comunitat Valenciana / ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

El martes 19 de mayo se desarrollarán acciones descentralizadas en diferentes localidades y comarcas de la Comunitat Valenciana. Los sindicatos han previsto actividades como pegadas de carteles, concentraciones, manifestaciones y distintos actos reivindicativos organizados a nivel local.

La jornada central de movilización tendrá lugar el miércoles 20 de mayo en Valencia. Desde las 11h de la mañana y hasta las 20 horas, los convocantes llaman a concentrarse ante la sede de la Conselleria de Educación, en la avenida de Campanar de València, una forma de llevar la protesta hasta la misma puerta de los máximos responsables autonómicos de la materia. Allí, explican, se celebrarán actuaciones, mesas redondas, asambleas y otras actividades de protesta.

Jueves, al pleno

Las movilizaciones continuarán el jueves 21 de mayo con concentraciones a las 10 horas en el entorno de las Corts, en Valencia, coincidiendo con la celebración del pleno parlamentario y más en concreto con la sesión de control al Consell. También habrá protestas en ese momento ante las delegaciones de la Generalitat en Alicante, en la Casa de las Brujas, y en Castellón, en la Casa dels Caragols .

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Finalmente, el viernes 22 de mayo están convocadas nuevas acciones ante las delegaciones de Hacienda de la Generalitat. En Valencia se celebrará una manifestación a las 12.00 horas desde la Conselleria de Hacienda, en la calle Palau, 14, hasta la plaza de Manises, mientras que en Alicante y Castellón habrá concentraciones frente a las respectivas sedes provinciales de Hacienda.

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