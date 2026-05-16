Los docentes exhiben su fuerza antes de volver a negociar con la conselleria

El centro de València se vio ayer completamente desbordado por la manifestación de profesores de la educación pública valenciana, convocada en el marco de la huelga indefinida desde el lunes. Más de 35.000 personas, según Delegación del Gobierno, recorrieron las calles de la capital desde la plaza de San Agustín hasta el Ayuntamiento de València. Tantas que finalmente la cabeza y la cola de la manifestación acabaron por confluir: dos horas después de que saliera la pancarta principal, había centenares de personas que todavía no habían podido moverse en la cola de la manifestación. A la cabecera, por su parte, le costó empezar por la gran cantidad de gente que había llegado a la plaza de toros, no solo desde San Agustín sino también desde la calle Colón. Tras dos intentos, la cabecera empezó a moverse, después de que la organización despejara un poco el espacio y formara un pasillo central para que pasara la protesta.

La marcha fue encabezada por un grupo de personas vestidas de negro, de los pies a la cabeza, algunas de ellas con velos que les cubrían la cara. Profesores y profesoras de luto por la «muerte» de la enseñanza pública valenciana a manos de los recortes y las carencias del sistema, denunciaban. Acabado haciendo una ‘performance’ en la plaza del Ayuntamiento a la llegada de la marcha. Justo detrás de esta comitiva fúnebre, la pancarta central, con representantes de los cuatros sindicatos convocantes oficialmente de la huelga indefinida, Stepv, CCOO, UGT y CSIF. ANPE, el quinto de los sindicatos con representación en la mesa sectorial, el segundo en nivel de representación, terminó sumándose al apoyo del paro, pero no llego a tiempo para poder convocar oficialmente también la huelga. Pero pudieron verse durante todo el recorrido pancartas, banderolas y carteles de los cinco sindicatos, una muestra de unidad de los trabajadores de la docencia, prácticamente inédita, al menos en las últimas décadas.

Un clamor hacia Conselleria

Los sindicatos que convocan la manifestación y la huelga indefinida, STEPV, CCOO, UGT y CSIF, atendieron a los medios antes de que la marcha empezara a moverse. Decía en la cabecera de la manifestación Marc Candela, coordinador de acción sindical del Stepv, que València «está colapsada». «Por tanto, es un grito a la Conselleria de educación para decir que el preacuerdo que pusieron sobre la mesa no lo queremos, que tomen nota y que lo mejoren». Consideró José Seco, presidente autonómico de CSIF educación, que ayer se vivió «un día histórico pero un día triste». «Triste porque llevamos cinco días de huelga indefinida y dos huelgas de un día sin solución», consideró.

Por su parte, Xelo Valls, de CCOO -PV Educació, se mostraba muy emocionada al coincidir su intervención ante los medios con los tabals i les dolçaines tocando la marcha fúnebre. «Es un clamor para decir a los responsables, a la consellera Ortí y al secretario autonómico McEvoy, que escuchen a la docencia que está reclamando dignidad». En cuanto a Maite Tarazona, de UGT-PV, remarcó que «estamos en una condiciones tan deporables que necesitamos ayuda ya urgentemente. Esto se tiene que solucionar ya».

Asimismo, Rosana Martínez, presidenta de Escola Valenciana, destacó la importancia de la reivindicación del valenciano en las aulas. Así, lamentó los «ataques» que sufre la lengua por parte de la Conselleria especialmente con la Ley de Libertad Educativa que «limita la posibilidad de estudiar en valenciano».

El lunes, reunión a las 16 horas

Noticias relacionadas

Los sindicatos recibieron ayer la convocatoria de la reunión de la Mesa sectorial de educación por parte de la Conselleria para el próximo lunes a las 16 horas, la segunda que tendrá lugar desde el inicio de la huelga indefinida del profesorado. Los sindicatos convocarán una concentración a las puertas de la sede de la Conselleria. En la reunión del jueves, durante más de cuatro horas, Educación presentó una propuesta que dejaba fuera la mejora salarial y que los docentes calificaron de «insuficiente» e «inconcreta».