El 'duro' cambio de la valenciana confinada por hantavirus: de las vistas del océano a una puerta azul

La vida la oceanógrafa valenciana Aitana Forcen ha cambiado radicalmente en poco más de dos semanas al cambiar la travesía en el MV Hondius a estar confinada en una habitación del hospital Gómez Ulla de Madrid, donde pasará la cuarentena por el hantavirus. No es un cambio sencillo porque deberá pasar como mínimo cuatro semanas encerrada en la misma habitación -es cierto que se le permitirá pasear por el pasillo si da negativa su PCR del lunes- después de pasar cinco meses en alta mar. Naturalmente, sus vistas han cambiado también bruscamente: de observar el sol poniéndose sobre el horizonte a estar frente a la misma puerta de color azul.

Así lo ha explicado ella misma en sus redes sociales con un corto reel, con el que ha querido compartir estas dos estampas y que ha acompañado con un pequeño texto: "Nadie te cuenta como de duro es pasar de esto a esto otro", escribe sobre el vídeo. Sin embargo, Forcen ha expresado que las dos experiencias están suponiendo un aprendizaje para ella, dando una visión positiva de una experiencia que puede no serlo tanto.

La científica está utilizando su cuenta de Instagram para lanzar pequeños mensajes al exterior y contar su travesía como una de las implicadas en el brote de hantavirus del crucero, aunque todas sus PCR han tenido un resultado negativo. Diariamente, comparte una foto durante sus sesiones de entrenamiento deportivo, con las que se mantiene activa. Y el viernes realizó un 'unboxing' de la caja de productos -comida, algo de ropa y libros- que su familia le ha hecho llegar al hospital madrileño.

En principio, el Ministerio de Sanidad les realizará una nueva prueba el lunes y si el resultado es negativo, podría comenzar a realizar pequeños paseos por el pasillo de la planta en la que está confinada y, también recibir la visita de familiares, siguiendo todos los protocolos de seguridad pautados por el Ejecutivo y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Noticias relacionadas

Quién es Aitana Forcen

La valenciana Aitana F. V. es licenciada en Ciencias del Mar por una universidad valenciana y doctora en Oceanografía Física por la Universidad Victoria de Wellington, en Nueva Zelanda. Investigadora especializada en oceanografía antártica, construyó su carrera científica en el extremo sur del planeta tras instalarse en Nueva Zelanda, donde trabajó en MetOcean Solutions, empresa dedicada al pronóstico marino para el sector privado. En paralelo desarrolló una intensa actividad investigadora: en 2018 dirigía a bordo del buque Tangaroa, del Instituto Nacional de Investigación de Agua y Atmósfera (NIWA), un programa de despliegue de boyas en las aguas profundas del mar de Ross para estudiar la masa de agua más fría y densa del planeta y su relación con el cambio climático. En sus redes sociales se presenta como "exploradora polar" y "entrenadora de alto rendimiento". Su trayectoria le valió en 2023 ser designada jurado de los Premios Jaume I en el ámbito de Protección del Medio Ambiente, uno de los galardones científicos más prestigiosos de España.