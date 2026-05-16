Educación
Cada docente valenciano pierde cerca de 500 euros por los cinco días de huelga
El seguimiento medio del paro se queda en el 34,52 %, es decir, que 26.822 docentes han secundado el paro cada jornada
Los profesores de la Comunitat Valenciana han encadenado cinco días de huelga indefinida. Ha sido una semana de reivindicaciones, de protestas a la puerta de Conselleria, de cambios en la actitud del PPCV, del intento de reactivar la negociación por parte de Educación y de una manifestación multitudinaria con más de 35.000 personas por el centro de València. El seguimiento del paro ha sido de 34,52 % de media, según los datos oficiales de la Generalitat. Esto supone que casi 27.000 docentes han secundado las protestas en cada una de las cinco jornadas.
Las protestas en la calle y la no asistencia a las aulas tienen un coste económico para el profesorado, que verá reducida su nómina de mayo a final de mes. Es cierto que el cálculo varía dependiendo del grupo de cada docente -los maestros son A2 y los profesores A1 y, por tanto, su base salarial es diferente- y de su trayectoria porque, a lo largo de su carrera, acumulan trienios y sexenio; también hay diferencias si el profesional es tutor o si forma parte del equipo directivo. Y es que la Generalitat descuenta varios conceptos: el sueldo base, el complemento de destino, el específico, el de carrera si hay y la parte proporcional de las pagas extras.
Sin embargo, los sindicatos y la Coordinadora d'assemblees docents del País Valencià (CADPV) han calculado que el perjuicio medio es de 150 euros netos por docente y jornada, entre 1,4 o 1,6 días de salario; hay habilitada una calculadora en línea. Para quien haya secundado la huelga durante sus cinco primeros días, el coste es de más de 500 euros por persona. Si se tiene en cuenta que casi 27.000 profesores han participado cada día, la cantidad ascendería a 13 millones de euros.
¿Puede mantenerse la huelga?
La gran pregunta es si el profesorado puede mantener en el tiempo este seguimiento de la huelga indefinida porque dejar de ingresar 500 euros por semana puede no estar al alcance de todos los bolsillos. El lunes será un día clave porque la Conselleria de Educación presentará una nueva propuesta integral a los sindicatos que, esta vez, sí incluirá una mejora salarial; una cuestión que la Generalitat dejó fuera el jueves y provocó un mayor enfado por parte de los docentes. Estos han afirmado siempre que no es la cuestión principal de la negociación, pero sí imprescindible.
El cambio de tono del PPCV frente a la huelga de este viernes invita a pensar que el lunes puede haber un mayor entendimiento entre las partes. Como publicaba Levante-EMV en su edición digital este viernes, los populares han rebajado el tono después de ver el éxito de las movilizaciones y de que los alcaldes hayan mostrado su preocupación al respecto. En el partido son conscientes de la necesidad de diluir la tensión que ha reinado estas últimas semanas entre la Conselleria de Educación y los sindicatos y, por tanto, han virado hacia un discurso más conciliador.
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