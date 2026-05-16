"Todas las investigaciones están abiertas": la autopsia de los tres fallecidos del cuartel de Dolores se hará el lunes

La investigación es todavía embrionaria. El hallazgo de un guardia civil, su mujer y el hijo muertos en la casa cuartel del municipio de Dolores (Alicante) deja en el aire muchas hipótesis de las cuales no se descarta ninguna y el caso se investiga como presunto caso de violencia de género. Al menos así lo ha confirmado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, según la cual, la autopsia de los cuerpos se llevará a cabo el próximo lunes.

La delegada del Gobierno ha explicado a los medios que "todas las investigaciones están abiertas" y, por tanto, "también está abierta la investigación en la línea de un posible asesinato por violencia de género". En ese sentido, ha pedido esperar los resultados de la autopsia y ha confirmado que no había denuncias previas entre el matrimonio ni constaban datos del matrimonio en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén).

La delegada del Gobierno ha subrayado que "en este momento la investigación" se encuentra "en pleno proceso": "Se ha hecho una primera inspección y el lunes se realizará la autopsia de las tres personas que se han encontrado sin vida". En este punto, ha recalcado que "todas las investigaciones están abiertas y, por lo tanto, también está abierta la investigación en la línea de un posible asesinato por violencia de género", puesto que el padre y la madre mantenían una relación conyugal.

No obstante, ha insistido, "hay que esperar el resultado de la autopsia y que toda la investigación pueda dar sus frutos". Bernabé también ha confirmado que no constan en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género del presunto autor del crimen de su mujer y su hijo en Dolores. "Hasta ahora no estaba en el sistema VioGén, ninguno de los dos; ni entre ellos ni con otras parejas", ha afirmado.

Los cuerpos han sido encontrados sobre las 11 horas de este sábado por un compañero del agente.La mujer, de 51 años, y el hijo, de 21, se encontraban en una de las habitaciones de la vivienda, mientras que el guardia civil, de 55, fue localizado en el pasillo con una herida de arma de fuego en la cabeza y el arma junto a él. Preguntada por el arma del crimen, Bernabé ha apuntado que es un aspecto que "forma parte de la de la investigación y hay que ver primero los resultados de la autopsia", aunque ha dicho que "efectivamente, los tres cuerpos tenían herida de arma de fuego".

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Además, ha confirmado precisamente que los tres se encontraban en el pabellón ocupado por el agente de la Guardia Civil perteneciente al Puesto de Dolores, en la vivienda. "Es mejor tener todos los datos, La investigación tiene que culminar y poder dar así los datos de manera más precisa", ha apostillado Bernabé.