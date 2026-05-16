Vaivén
Una mala traducción de X da una falsa alegría a la líder de EU
Rosa Pérez Garijo, exconsellera de Transparencia y líder de Esquerra Unida, se ha llevado este sábado "una alegría muy grande" al ver X. No es habitual que las redes sociales (y el antiguo Twitter en particular) traigan momentos de alegría, pero por un momento, Pérez lo ha tenido. El motivo: la dirigente de izquierdas ha pensado que la consellera de Educación, Carmen Ortí, había dimitido. Y no, no se trataba de un bulo ni una filtración falsa interesada, sino simplemente de una mala traducción.
Según ha explicado la coordinadora general de EU, X le traduce "sin permiso" los tuits que se escriben en valenciano y le aparecen directamente en castellano. Esto le ha ocurrido con un mensaje del veterano sindicalista Vicent Mauri. En concreto, a Pérez le ha aparecido un tuit del exdirigente de Intersindical en el que se leía: "¡La consejera dimite!!" y una foto de la protesta con una pancarta contra Ortí. El problema es que ese mensaje no era el que había escrito Mauri, que, en valenciano, había publicado: "Consellera dimissió". De ahí la alegría momentánea de Pérez que, al instante, se ha dado cuenta de que "otra vez X había traducido y encima mal".
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