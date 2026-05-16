Más de la mitad de las familias valencianas tendrían más hijos si ganaran más dinero y pudieran conciliar

Tienen tres hijos o más (o alguno de ellos tiene una discapacidad) y, sin embargo, más de la mitad de las familias numerosas valencianas aseguran que tendrían más. Ahora bien, para ello deberían ganar más dinero y poder conciliar la vida laboral y familiar. Así consta en el IV Estudio sobre la Situación Económica y Social de las Familias Numerosas de la Comunidad Valenciana, un estudio enmarcado en la semana de la Familia y realizado por la Federación de Familias Numerosas de la Comunitat Valenciana (Fanucova).

El estudio, realizado a 1.125 familias numerosas residentes en la Comunitat Valenciana, recoge datos sobre el perfil social y familiar de estos hogares con el objetivo de elaborar una radiografía actualizada de la realidad que viven las familias numerosas valencianas. Así, la mayoría de las familias numerosas encuestadas están formadas por tres hijos (58%), seguidas por las familias de cuatro hijos (18%). Además, un 21% convive con algún miembro con discapacidad o está a la espera del reconocimiento oficial.

Casi 7 de cada 10 familias consideran que la Comunitat Valenciana debería mejorar como territorio para facilitar tener hijos. Además, más de la mitad de las familias reconoce que habría tenido más hijos si las condiciones económicas y de conciliación hubieran sido mejores.

Estos datos evidencian, según Fanucova , que el problema no es la falta de deseo de formar una familia, sino las dificultades estructurales que encuentran muchas familias para poder hacerlo en condiciones adecuadas.

La situación económica continúa siendo una de las principales preocupaciones de las familias numerosas de la Comunitat Valenciana. El estudio revela que únicamente el 35% de los hogares llega a final de mes sin dificultades, mientras que el resto reconoce tener problemas para afrontar los gastos cotidianos. Además, un 26% asegura llegar con dificultades, un 23% tiene que recurrir a ahorros o créditos y un 3% necesita ayuda de familiares, servicios sociales u ONG para poder cubrir sus necesidades básicas. Otro dato relevante es que cerca de la mitad de las familias vive con ingresos inferiores a 3.000 euros mensuales, pese a tratarse de hogares compuestos mayoritariamente por cinco o más miembros.

Alimentación y vivienda

La alimentación y la vivienda siguen siendo las partidas que más peso tienen en la economía familiar. Para el 50% de las familias numerosas, la alimentación es el principal gasto mensual, seguido de la vivienda (34%). Además, el 80% afirma que la alimentación ha sido el gasto que más ha aumentado durante el último año.

En relación con la vivienda, el 60% de las familias vive en una vivienda en propiedad con hipoteca y cerca de 4 de cada 10 hogares destinan más del 30% de sus ingresos mensuales al pago de la vivienda.

El acceso a la vivienda aparece también como un factor decisivo para la natalidad, ya que el 59% considera que las dificultades de acceso a la vivienda condicionan directamente el hecho de tener hijos.

Conciliación

La conciliación familiar y laboral continúa siendo una de las grandes asignaturas pendientes. El 70% de las familias asegura haber tenido que reducir su jornada laboral para poder atender a sus hijos y el 72% considera que actualmente no existen medidas reales de conciliación.

Entre las medidas más demandadas destacan una reducción de jornada compatible con el salario (32%), ayudas a la conciliación (26%) y mayor flexibilidad laboral (25%).

Desde FANUCOVA se insiste en que las familias “no piden privilegios, sino condiciones reales que permitan criar hijos sin renunciar al empleo, al tiempo en familia y al bienestar emocional”.

Ayudas sociales y protección a la infancia

El estudio refleja también una amplia percepción de desprotección institucional. El 69% de las familias considera que las ayudas actuales no tienen suficientemente en cuenta el número de hijos ni el tamaño real de la unidad familiar.

Las ayudas más demandadas por las familias numerosas son las bonificaciones fiscales (74%), las ayudas al alquiler o compra de vivienda (54%) y las becas comedor y educación (53%).

Ante esta realidad, Fanucova vuelve a reclamar la aplicación de la Renta Familiar Estandarizada, un sistema que permita valorar las ayudas teniendo en cuenta el número de miembros de la familia y sus circunstancias específicas.

Acogimiento familiar

El estudio incorpora este año un apartado específico sobre acogimiento familiar con el objetivo de visibilizar la necesidad existente en la Comunitat Valenciana de familias dispuestas a acoger menores.

Los datos revelan que casi un 30% de las familias numerosas se ha planteado el acogimiento o afirman que podría interesarle recibir información sobre esta posibilidad.

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Desde FANUCOVA se destaca que las familias numerosas representan entornos especialmente enriquecedores para el acogimiento por los valores de convivencia, empatía y apoyo mutuo que se generan en este tipo de hogares.