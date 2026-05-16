Mompó frena un acercamiento de Camps para sumar fuerzas contra Llorca
El expresident habría ofrecido al líder provincial una alianza con la que plantar cara al de Finestrat en un hipotético congreso del PPCV, aunque Camps niega que hubiera ofertas
Mompó, que dio parte a Llorca y a Génova antes del encuentro, trató de "tranquilizar" al aspirante y le pidió rebajar su ofensiva hasta que Feijóo aclare la hoja de ruta
Francisco Camps está moviendo cielo y tierra en busca de regresar a la primera línea política. Lleva más de un año presionando a la dirección nacional del PP, que controla el partido en la C. Valenciana desde la dimisión de Carlos Mazón tras la dana, para que convoque el congreso autonómico pendiente. Asegura que se presentará (dice tener listos incluso los avales) para plantar cara al líder actual, Juanfran Pérez Llorca, y aunque muchos en el partido dudan de que culmine el órdago ante su falta de apoyo interno, los movimientos recientes del expresident tanteando a importantes líderes de la formación indican lo contrario.
Según ha podido saber Levante-EMV, Camps se reunió hace cosa de un mes con el líder provincial del PP de Valencia, Vicent Mompó, en busca de explorar posibles alianzas de cara a ese duelo con Llorca, sin fecha hasta que Génova concrete el calendario orgánico del PPCV. Está previsto que la decisión se comunique en el comité de dirección del próximo lunes, si bien pocos se atreven a vaticinar el veredicto de Feijóo.
Al encuentro, confirmado por ambas partes a este diario, decidió acudir Mompó, pero previamente advirtió a su jefes: tanto a Llorca como a la dirección nacional de Génova. Más que a explorar aventuras orgánicas, acudió a explorar y a tratar de apaciguar al expresident, que tiene el partido alterado con su campaña interna.
Camps habría planteado a Mompó fórmulas para unir fuerzas de cara a ese cónclave, en el que aunque no hay confirmación oficial todo apunta a que se mediría a Llorca. Según varias fuentes consultadas, Camps le ofreció desde repartirse la cúpula del PPCV (Camps presidente y Mompó secretario general, el número dos) a un 'ticket' electoral con el expresident de candidato al ayuntamiento de Valencia y el líder provincial, a la Generalitat. Es sabida tanto la predilección de Camps por el Cap i Casal como que las relaciones de Mompó con la alcaldesa María José Catalá no son las más fluidas dentro del partido.
Pero ninguna convenció, ni mucho menos, al barón provincial, que no se plantea ninguna operación al margen de la oficialidad pese a que las relaciones con el Palau han atravesado por algunos baches durante este tiempo de incertidumbre orgánica. Sobre todo, generó malestar la colocación de vallas promocionales del jefe del Consell, que se interpretaron como una proclamación por la vía de los hechos y sin contar con los territorios, fundamentales para su designación como sucesor de Mazón. La reunión de Llorca en el Palau con Mompó y sus homólogos de Alicante (Toni Pérez) y Castellón (Marta Barrachina) sirvió para coser posibles heridas y exhibir cierre de filas en torno al líder interino.
Pese a todo, en el equipo de Mompó ni se han valorado las ofertas. De hecho, había informado previamente de esa cita tanto al president como a la dirección nacional para no levantar suspicacias internas. En la dirección regional son conscientes de lo mal que sentó la reunión de barones con el propio Llorca en Benidorm horas antes de que Mazón anunciara su dimisión y no han querido dejar lugar a dudas sobre su "lealtad" a la estructura del partido en Valencia y en Madrid, según ha podido saber este diario.
Las fuentes consultadas señalan que el presidente de la diputación acudió a la reunión sin mayores expectativas más allá de "escuchar" sus inquietudes y tratar de "tranquilizarle" ante la ofensiva que mantiene contra todo el aparato del partido en busca de ese congreso. Camps, que no ha rebajado su campaña pese a la petición de Mompó, insistió en su voluntad de presidir el partido y pelear por la Generalitat, con el argumento estrella de que "tiene la receta para la mayoría absoluta", añaden las citadas voces.
Camps niega ofertas y habla de más encuentros
El equipo del expresident, sin embargo, niega que Camps trasladara a Mompó "ningún tipo de pacto o propuesta" de cara al hipotético congreso regional. "Hablaron de todo, pero no le ofreció nada. Paco no acepta pactos y llegará hasta el final", añaden recordando los 300 avales que afirma tener ya listos para cuando se convoque el proceso orgánico, así como la sede alternativa que han montado como kilómetro cero de su campaña.
Igualmente, aseguran que las comunicaciones de Camps con otros cargos del PPCV son cada vez más habituales conforme se acerca el momento del congreso. "Todos le necesitan", apuntan desde el entorno del expresident, donde incluso afirman que en los últimos tiempos se han intensificado las conversaciones con Génova. La última, este mismo jueves.
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