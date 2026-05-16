De residuo imposible a nuevo recurso: cuando la innovación amplía los límites del reciclaje

Cuando se habla de reciclaje, la mayoría de la ciudadanía sigue pensando en envases domésticos. Sin embargo, el desafío ambiental al que se enfrenta Europa es mucho más amplio y complejo. Existen numerosos residuos que, a simple vista, no se identifican como plásticos —ropa, materiales técnicos, productos compuestos— y que durante años han quedado fuera del sistema de reciclaje. Hoy, gracias a la innovación, muchos de estos residuos empiezan a reintroducirse en la economía como nuevos recursos.

La realidad es que una gran parte de los productos que utilizamos contienen polímeros plásticos mezclados con otros materiales. Esta combinación, pensada para mejorar prestaciones, durabilidad o confort, complica enormemente su reciclaje. El resultado es una gran diversidad de residuos complejos que hasta hace poco se consideraban prácticamente imposibles de valorizar.

Uno de los ejemplos más claros es el sector textil. Aunque no siempre se perciba así, la ropa está cada vez más fabricada con plásticos como el poliéster, la poliamida o el elastano, a menudo combinados con fibras naturales y con elementos no textiles como cremalleras, espumas o recubrimientos. Esta mezcla convierte los residuos textiles en uno de los mayores retos para la economía circular.

Un proyecto europeo para reducir los residuos textiles

Para dar respuesta a este problema, la Unión Europea impulsa proyectos de investigación como TEXTENDED, en el que participa AIMPLAS, el Instituto Tecnológico del Plástico con sede en Valencia. El proyecto aborda el reciclaje de los residuos textiles desde una visión integral: no solo cómo tratarlos al final de su vida útil, sino cómo organizar todo un sistema capaz de reducir de forma real el volumen de residuos.

TEXTENDED se encuentra actualmente en su segunda fase de desarrollo y trabaja en un demostrador colaborativo a escala real, basado en un modelo de simbiosis industrial y urbana. Su objetivo es ambicioso: reducir hasta un 80 % los residuos textiles mediante la mejora de la recogida, la clasificación, la separación de materiales y la aplicación de tecnologías de reciclaje avanzadas.

Desde AIMPLAS, los investigadores trabajan en distintas líneas clave del proyecto. Una de ellas es la identificación y clasificación precisa de los materiales textiles mediante sensores ópticos avanzados, capaces de analizar la composición de cada prenda. También se desarrollan procesos para separar componentes no textiles y facilitar que cada material pueda seguir su propio camino de reciclaje. Incluso se investigan soluciones químicas para separar polímeros presentes en residuos textiles que, de otro modo, quedarían sin salida.

Este enfoque refleja un cambio profundo en la manera de entender el reciclaje: ya no se trata solo de gestionar residuos conocidos, sino de ampliar el abanico de lo reciclable, incorporando materiales complejos y flujos que tradicionalmente se descartaban. Una lógica que se extiende también a otros tipos de residuos, como los procedentes de aparatos eléctricos, compuestos reforzados con fibras o estructuras multicapa, donde la innovación está permitiendo recuperar materias primas de alto valor.

Compromiso con la divulgación

Pero para que estos avances tecnológicos tengan impacto real, es fundamental que la sociedad los comprenda. La economía circular no puede construirse únicamente desde los laboratorios y las plantas piloto; necesita también conciencia social y conocimiento.

Con esta idea, AIMPLAS desarrolla paralelamente acciones de divulgación y sensibilización. Así, dos investigadores del centro han impartido con motivo del Día Mundial del Reciclaje una charla en el CEIP Jaume I de Alcàsser a alumnado de 5º y 6º de Primaria, en la que han explicado, de forma sencilla, por qué no todos los residuos son iguales y cómo la ciencia permite transformar materiales que parecen inútiles en nuevos recursos.

Dos investigadores del centro impartieron una charla en el CEIP Jaume I de Alcàsser. / ED

A través de ejemplos cercanos, los escolares descubren que una prenda usada, un aparato roto o un material técnico no son necesariamente el final del camino. “Explicar a los más jóvenes que muchos residuos pueden reciclarse gracias a la innovación es clave para cambiar la percepción social del plástico”, destacan desde AIMPLAS. La iniciativa busca despertar vocaciones científicas y fomentar una mirada más crítica y responsable sobre el consumo.

Europa ha marcado el camino con normativas cada vez más exigentes y con proyectos como TEXTENDED, que conectan investigación, industria y ciudadanía. El reto ahora es trasladar esta visión a la sociedad: entender que el reciclaje del futuro no se limita a unos pocos residuos reconocibles, sino que abarca una gran diversidad de materiales que, gracias a la innovación, pueden volver al ciclo productivo.

Porque el residuo no siempre parece plástico. Pero muchas veces lo es. Y cada vez más, también puede ser reciclado.