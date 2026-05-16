El tirón inmobiliario compensa la caída de recaudación de los impuestos bajados por la Generalitat

Bajar impuestos y subir la recaudación. Es la cuadratura del círculo que anhela y reivindica el Consell y que ha logrado en este primer cuatrimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo de tiempo en 2025. Claro que el cierre de esa complicada figura geométrica se da con la tinta del tirón del mercado inmobiliario, circunstancia que permite compensar la caída en la recepción de los tributos directos de la Generalitat reducidos por el Ejecutivo autonómico en estos dos años y medio como el Impuesto de Sucesiones o el de medio ambiente.

Los datos facilitados por la Agencia Tributaria Valenciana muestran que al cierre del mes de abril, las arcas valencianas han ingresado en los cuatro primeros meses de este año un 16,6 % más que en el mismo intervalo de tiempo de justo un año atrás. En concreto, la recaudación total asciende a 802 millones de euros, 114 millones más que los 687,7 millones que habían entrado en las cuentas autonómicas en el primer cuatrimestre de 2025.

Esta subida se da principalmente gracias a dos tributos vinculados directamente con el mercado inmboliario y la compraventa de viviendas: el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicos Documentados. Son los dos tributos que mayor peso tienen en la tarta de los ingresos fiscales de la Generalitat y los que han hecho tirar hacia arriba la recaudación. En 2025, por ejemplo, supusieron un 2.190 millones de los casi 3.000 que recaudó en total la Administración autonómica de sus propios tributos.

Archivo - Agencia Tributaria Valenciana / GVA - Archivo

Así, según las cifras de la ATV publicadas este sábado, la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas, el cual representa más de la mitad de la actuación de la Agencia, tuvo una recaudación de 525,8 millones de euros, cifra superior a los 438,8 millones del año anterior. En concreto, son 87 millones más, lo que supone que tres de cada cuatro euros que han aumentado los ingresos en este primer cuatrimestre de 2026 proceden de este tributo.

Le sigue, en cifras totales, la modalidad de Actos Jurídicos Documentados de este impuesto, especialmente ligado a las escrituras notariales, con una recaudación que asciende a 148 millones, un 32,07 % superior a las cifras del año anterior, que alcanzaban los 112 millones. Es decir, 36 millones más que si se sumara con el incremento del ITP alcanzaría los 123 millones de ingreso extra para la Generalitat Valenciana.

Compensación de Sucesiones

De hecho, es gracias a estas figuras tributarias y al auge del mercado inmobiliario el que permite que el balance sea positivo y se compense la caída de recaudación de otros impuestos autonómicos. Es el caso del Impuesto de Patrimonio, el de Donaciones y el de Sucesiones, tributos que el Consell ha bajado en estos dos años y medio, y que ven reducidos sus ingresos en 13 millones en estos primeros cuatro meses.

En concreto, Sucesiones, el de mayor cantidad de los tres, tuvo un descenso de su recaudación de 76 a 59 millones, un 22 %; mientras que Donaciones pasó de 3,8 millones a 4,5, en una subida del 17 % y Patrimonio ha recaudado 3,5 millones, si bien, su recaudación efectiva no se incorpora a las arcas de la Generalitat hasta el mes de septiembre. Este calendario estatal de cierre y reparto determina que los recursos vinculados a este impuesto no estén disponibles en la primera mitad del año, en la que la posible recaudación es debida a la acción directa de la Agencia o a devoluciones del impuesto.

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También han vivido cambios a la baja en sus tipos los impuestos sobre las actividades que inciden en el medio ambiente que ven una contracción en su recaudación en este primer cuatrimestre del 25 % al pasar de 5,7 millones a 4,2. Este tributo ya tuvo una caída importante del 18 % del total en 2024, de 23 a 18 millones aunque subió de nuevo en 2025 a 21 millones. Por el camino, además, se frenó el impuesto de eliminación de residuos, que tuvo una recaudación de 2 millones en 2023, mientras que el impuesto sobre viviendas vacías tiene una leve bajada de 400.000 euros.