Formación, ética y tecnología: la estrategia de la Universitat Politècnica de València para integrar la IA en sus aulas

La sala se asemeja más a un laboratorio de pruebas que a un aula en sí. Treinta estudiantes de la asignatura de Comunicaciones Móviles e Inalámbricas, del último curso del Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación de la Universitat Politècnica de València (UPV), ajustan el módulo de 5G que permitirá que dos vehículos autónomos se comuniquen entre sí para circular sin chocar. La nota final dependerá de este test, junto con otros ejercicios, como la defensa oral del proyecto.

El grupo ha invertido meses en el desarrollo del sistema y ha contado con el apoyo de la Inteligencia Artificial, lo que le ha permitido acortar plazos y albergar mayores garantías de éxito. Concretamente, la han empleado en tareas específicas de programación informática o en la redacción de informes técnicos, y lo han hecho, guiados e incluso animados por el propio profesor.

El nuevo Grado en IA formará a especialistas capaces de liderar proyectos tecnológicos desde una perspectiva ética y crítica. / Vicente Lara

Este es solo un ejemplo, entre muchos, de cómo la IA se abre camino de manera generalizada en las titulaciones de la UPV, condicionando progresivamente la preparación de las clases, los contenidos y la metodología desplegada. No solo en los grados puramente tecnológicos.

Grado en Inteligencia Artificial

La IA figura ya de manera literal en el listado de titulaciones oficiales de la UPV. El Grado en Inteligencia Artificial, que se imparte tanto en el campus de València como en el de Alcoy, ha empezado este curso a formar a jóvenes capaces de liderar proyectos con esta tecnología, resaltando sus implicaciones éticas y sociales en sectores estratégicos como el financiero, administrativo, logístico o sanitario.

Paralelamente, ya son varios los grados de la UPV que incorporan al menos una asignatura centrada exclusivamente en el uso y la aplicación de la Inteligencia Artificial, como, por ejemplo, Ingeniería Física o Ciencias y Tecnologías del Mar, por citar dos casos. Pero la transformación provoca cambios más internos a medida que los profesores adaptan sus contenidos y metodologías. Cuando esa evolución supera los márgenes normativos, se activan los mecanismos formales de actualización del plan de estudios. Este proceso está detrás de las modificaciones sustanciales que varios grados introducirán en sus planes de estudio a partir del próximo curso 2026-2027.

Innovación Abierta en IA

La institución se avanzó a su tiempo hace años al poner en marcha un plan bautizado como IA^2_UPV Innovación Abierta sobre Inteligencia Artificial en la UPV. Una nueva línea de trabajo que se mantiene activa y que aglutina varios frentes: la investigación básica, la investigación en aplicaciones, el desarrollo de herramientas, el uso de esta tecnología en la actividad docente, investigadora y administrativa, y, por último, la formación en IA. Para llevarlo a cabo fue necesario invertir un millón de euros en un potentísimo servidor, el segundo de mayor capacidad en España.

Estudiantes de la UPV en el aula. / Vicente Lara Saez

Entre otros avances, la UPV ha puesto en marcha una aplicación de IA de uso interno (PoliGPT), diseñada para ofrecer un servicio de chatbot seguro y adaptado a la comunidad universitaria.

Pero es en la formación donde la institución ha movilizado mayores recursos, principalmente con la generación e impartición de talleres basados en IA y en su uso para la formación online y presencial. Entre la amplia gama de cursos y talleres, la UPV ha realizado desde octubre de 2021, a través del Instituto de Ciencias de la Educación, 27 cursos sobre IA dirigidos exclusivamente al profesorado, que suman 424 horas de formación. La cifra de matrículas aceptadas supera ya las 2500.

Estrategia centrada en el profesorado

Para la UPV, es "estratégico" que el personal docente reciba una formación y capacitación avanzadas en el uso y conocimiento de la IA, defiende José Pedro García Sabater, vicerrector de Planificación, Estudios, Calidad y Acreditación de la UPV, quien añade que el "talón de Aquiles del proceso está en la combinación que se puede dar entre la IA y la ley del mínimo esfuerzo".

"El profesorado y las familias deben conocer el procedimiento de los estudiantes para hacer las tareas. De lo contrario, pueden percibir que son trabajos excelentes sin saber que el aprendizaje se ha externalizado completamente en la IA", sostiene.

Por su parte, Héctor Esteban, director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación, advierte de que la Universidad debe promover el uso de la IA desde un enfoque crítico y ético: "Debemos enseñar a pensar, enfrentarse a retos y desarrollar el pensamiento autónomo para no estar a merced de la tecnología". Y remata: "Si una máquina hace lo que tú haces, ¿para qué te va a pagar una empresa?".

La Universitat Politècnica de València (UPV) es la primera tecnológica de España según el ranking de Shanghái (ARWU). Lo demuestra, entre otros factores, la manera en que está incorporando a su ADN la tecnología más disruptiva de los últimos tiempos sin variar su misión: seguir ofreciendo a sus estudiantes una formación de excelente calidad y adaptada a los retos del futuro.