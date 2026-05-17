El juego 'apuesta' por los barrios pobres: dos de cada tres locales están en zonas de rentas bajas

Dice el refranero que quien juega por necesidad, pierde por obligación. Y las grandes compañías de apuestas parecen conocer el dicho popular si se atiende a los emplazamientos que han escogido para operar en las grandes ciudades valencianas, donde se han multiplicado en los últimos años con una distribución geográfica que no parece casual. Los locales de juego optan en su gran mayoría por ubicarse en las zonas menos pudientes de los núcleos urbanos, según se desprende de cruzar el listado oficial de direcciones de estos negocios, al que ha tenido acceso Levante-EMV, con los ingresos medios de cada zona postal asignados por la Agencia Tributaria.

En la Comunitat Valenciana hay 512 locales de apuestas, la segunda autonomía con más presencia de este tipo de negocios de todo el país. Hace una década eran aproximadamente la mitad, 285. Tomando como referencia las cuatro urbes más pobladas de la C. Valenciana (València, Alicante, Elx y Castelló), donde se concentran 131 de estos locales, se observa que su distribución no es homogénea, sino que tienden a concentrarse en barrios periféricos donde la renta es más baja que la media del municipio.

En concreto, casi dos de cada tres locales de juego de las cuatro mayores ciudades valencianas (84 de los 131) están ubicados en barrios donde la media de ingresos es inferior a la media de la ciudad. Este ejercicio sólo se puede realizar en los municipios con varios códigos postales como estas urbes --que albergan el 25 % de las casas de apuestas de toda la autonomía-- ya que permiten filtrar las rentas por esas zonas postales, muy coincidentes con los barrios en la mayoría de los casos, y compararlas con la media municipal.

València es la ciudad con más salones de juego de la autonomía, con 51, muy por delante de Alicante (34), Elx (32) o Castelló (14). Varios municipios de las comarcas del sur también muestran una gran concentración de casas de apuestas, como Torrevieja (26), Orihuela (16) o Benidorm (15). Con una renta bruta media de 34.355 euros según datos de la Agencia Tributaria referidos a 2023, 34 de los 51 locales (un 67 %) que operan en el Cap i Casal se encuentran en barrios con ingresos por debajo de esa cota y sólo 17, una tercera parte, en los barrios de mayor poder adquisitivo.

Mapa interactivo de las casas de apuestas en València.

Los puntos calientes del juego

De hecho, el barrio con la mayor densidad de casas de apuestas es uno de los de menor renta media de toda la ciudad, el barrio de la Luz. Situado en el distrito de l'Olivereta, en la periferia suroeste del núcleo urbano, se extiende en dos zonas postales en las que, según los datos de la Agencia Tributaria, los ingresos medios rondan los 28.500 euros de ingresos anuales, muy lejos del promedio y a años luz de los que se registran en barrios como Pla del Remei, con casi 95.000 euros anuales. En esta zona rica sólo hay un local de juego.

Otro de los barrios más poblados de salones de apuestas es Russafa, con cinco. En esta zona postal la renta media es de 32.148 euros, ligeramente por debajo de los ingresos medios de València. El tirón turístico y su oferta de ocio podría explicar la preferencia de las compañías por instalarse en esta parte de la ciudad. Marchalenes, con 30.070 euros anuales, es la otra zona con cinco locales de juego.

El patrón se replica en otros puntos de València. La Cruz Cubierta, colindante con el barrio de la Luz y en los límites de la ciudad por el sur, y Poblats Marítims, periferia este, son las siguientes zonas más pobladas de locales de juego, con cuatro en cada una. Todas ellas están por debajo de la renta promedio de València y todas, de nuevo, alejadas del centro. En total, de las 51 casas de apuesta 22 se ubican en zonas donde los ingresos no llegan a los 30.000 euros anuales.

La Cruz Cubierta es, de hecho, el segundo barrio más ‘pobre’ de la ciudad, con 26.224 euros brutos anuales, 8.000 euros por debajo de la media. Poblats Marítims está también entre los de menor poder adquisitivo de toda València, con 28.820 euros de renta media.

Con tres casas de apuestas figura el barrio del Pilar, con más de 65.000 euros de renta media, la gran anomalía; y con dos aparecen Ayora (31.186), periférico y vecino de Poblats Marítims, y otros siete barrios, cinco de los cuales se sitúan de nuevo por debajo de la media de ingresos de la ciudad.

Otras ciudades, mismo patrón

En Alicante los porcentajes son similares: de las 34 casas de apuesta, 20 se ubican en barrios ‘pobres’, casi un 60 % del total. La zona preferida por los operadores de juego es el barrio del Altozano, que con 24.004 euros de renta bruta media está muy lejos de la media municipal, de 30.218 euros.

Ahí se han instalado cuatro locales, los mismos que en la zona centro, muy por encima de los ingresos medios (44.227) y de alta afluencia turística, motivo que de nuevo podría estar detrás de estos emplazamientos en barrios más acomodados. Esos contrastes se repiten en la ciudad, con tres locales de juego en el barrio de las Carolinas (20.827 euros, el segundo de menor renta) pero también en el Ensanche (42.351 euros).

La mayor concentración de casas de apuestas en barrios ‘pobres’ se da en Elx, ciudad menos condicionada por el turismo que València o Alicante. Aquí el porcentaje de locales ubicados en zonas de rentas inferiores a la media (25.208 euros anuales) se dispara hasta el 75 %. En concreto, 24 de los 32. Casi un tercio del total, nueve, se encuentran en el Pla de Sant Josep, ligeramente por debajo de la renta media anual (24.764); seis en Altamira-El Toscar (20.630) y otras cinco en Carrús-Plaza Barcelona, el barrio con la renta más baja de la ciudad (17.670 euros).

Con 'solo' 14 negocios, Castellón es la gran ciudad de la Comunitat Valenciana con menos tirón para las casas de apuestas, al menos según los números oficiales globales. También registra el menor porcentaje de negocios en zonas 'pobres', con seis de esos 14.

Pero de nuevo, el barrio 'preferido' por las empresas del juego vuelve a ser una zona con ingresos más modestos que la media (26.800 euros frente a los 30.270 de media municipal). En este caso es la parte oeste, zona universitaria y por la que claramente apuestan estos negocios, con cinco locales de los 14 emplazados aquí.

Un negocio borracho

En la Comunitat Valenciana este tipo de negocios se han ido multiplicando en la última década al calor de la explosión del juego online y a lomos de unos beneficios que no paran de crecer. Según la memoria actividad del juego en España de 2024 que elabora el Ministerio de Consumo, la última edición disponible, los grandes operadores ganaron más de 8.000 millones de euros en España en esos 12 meses.

Contabilizando casinos, bingos y casas de apuestas (incluidas online), los españoles apostaron en 2024 cerca de 50.000 millones de euros, casi el doble del presupuesto anual que maneja la Generalitat.

A nivel autonómico, los valencianos se jugaron casi 400 millones de euros en bingos y 341,6 millones en apuestas presenciales, según el mismo estudio, que no ofrece cifras del dinero apostado ‘online’ desagregadas por comunidades autónomas. Si se suman las máquinas conocidas como ‘tragaperras’, el dinero apostado por los valencianos en un año se dispara en 2.200 millones más, superando los 3.000 millones. Un 9 % más que el año previo.

Legislación

La proliferación de este tipo de negocios por toda la autonomía y el aumento de las adicciones al juego, detectado en edades cada vez más tempranas, hizo reaccionar al Consell del Botànic. En su segunda legislatura (2020) aprobó una ley del juego que ha contenido el imparable avance de las casas de apuestas en la C. Valenciana, estancado en algo más de 500 desde hace tres años. PP y Vox la modificaron en 2023, eliminando la moratoria fijada por la izquierda y permitiendo por el camino el mantenimiento de la actividad de 29 locales.

De estos, como publicó Levante-EMV, 21 se encuentran a menos de 850 metros de centros escolares, el límite fijado en su día por la izquierda pero que PP y Vox eliminaron de la ley tras pactar una enmienda a la ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2025.

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Casi tres años después, el Consell del PP parece sumarse a la línea restrictiva del Botànic y prepara un decreto con el que plantea prohibir la concesión de nuevas licencias a operadores de juego. "Las condiciones de autorización e implantación han tenido un papel determinante en el ritmo de crecimiento", expresa el informe de un estudio sobre el impacto social y sobre la salud pública de las apuestas en el que se apoya el Consell de Pérez Llorca para defender el cambio normativo.