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Confluencia de mujeres socialistas en el Ciutat de València

Rocío Briones, Pilar Bernabé y Anaïs Menguzzato, esta tarde en el estadio del Levante UD.

Rocío Briones, Pilar Bernabé y Anaïs Menguzzato, esta tarde en el estadio del Levante UD. / Levante-EMV

Levante-EMV

València

El Levante UD se juega gran parte de la temporada esta tarde ante el Mallorca y el sector femenino del PSPV ha querido estar con el equipo valenciano. Así, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, se ha fotografiado en las gradas del estadio con la camiseta blaugrana flanqueada por dos buenas amigas y cargos también del socialismo valenciano: la senadora Rocío Briones y Anaïs Menguzzato, actual jefa de gabinete de la secretaria general del PSPV y exdirectora de Ferrocarrils de la Generalitat, que va bien pertrechada con la bufanda levantinista. Las tres han disfrutado del gol de Carlos Espí, la estrella emergente en el Ciutat de València.

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