El Consell desvela que la inclusión educativa del Botànic no preveía "incidencia" económica

El pasado siempre trae elementos que permiten alegar la actualidad y el Consell ha encontrado en el plan fijado por el Botànic para atender la inclusión del alumnado con necesidades especiales en los centros educativos un elemento con el que escudarse ante la izquierda frente a una de las reivindicaciones del profesorado. En concreto, se trata de la previsión que hizo en su momento, hace ocho años, la conselleria de Compromís y PSPV de que la implantación de esta hoja de ruta no requería un gasto económico extra, una situación que choca con la reclamación actual de los docentes que piden más recursos "según las necesidades reales de cada centro".

Es lo que queda plasmado en los documentos con los que el Botànic impulsó el decreto 104/2018, de 27 de julio, del Consell, "por el que se desarrollan los principios de equidad y de inclusión en el sistema educativo valenciano", un plan con una serie de hitos que, no obstante, y según las propias explicaciones de los altos cargos de entonces en la elaboración de aquella norma, "no implicará un aumento del gasto en el presupuesto de la conselleria competente en materia de educación".

Esta norma establece un modelo de escuela inclusiva en el que todo el alumnado, especialmente aquel con necesidades específicas de apoyo educativo, debe participar y aprender en centros ordinarios junto al resto de compañeros siempre que sea posible. Para ello, se impulsan medidas de apoyo dentro del aula, adaptaciones metodológicas, accesibilidad, coordinación con familias y servicios especializados, y una organización flexible de los centros educativos orientada a eliminar barreras y garantizar la igualdad de oportunidades, la participación y el éxito educativo de todo el alumnado.

Todas estas medidas, sin embargo, tal y como recuerdan fuentes del Ejecutivo autonómico, quedaron recogidas en el decreto sin necesidad de añadir más gasto de la conselleria para implementarlas. Consta así tanto en el DOGV como en los distintos informes que acompañaron la tramitación de la norma. En estos, se explicitaba que estas actuaciones se podrían llevar a cabo con una reordenación de los recursos que ya estaban habilitados.

"No son elementos nuevos"

"El proyecto enumera una serie de aspectos que tienen repercusión en el gasto, pero no son elementos nuevos, sino una utilización de los mismos desde un enfoque inclusivo", señala uno de los informes firmados por el director general de Política Educativa del Botànic. "No implicará aumento del gasto en el presupuesto atendiendo a este efecto con los medios materiales y personales existentes en la citada conselleria", añade otro de los documentos desvelados por el actual Ejecutivo autonómico.

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La negación de un necesario incremento económico y de recursos para llevar a cabo un plan clave en el que incorporar a los centros ordinarios a la mayor parte del alumnado con necesidades especiales choca con una de las reclamaciones hechas por el profesorado ante la huelga educativa donde reclama un incremento de los profesionales encargados de tratar con este estudiantado. "Incremento de PT, AL, orientadores, PAE y PAS con dotación según necesidades reales de cada centro", señala una de las medidas solicitadas en el documento unitario firmado por varios sindicatos dos semanas antes de la huelga.