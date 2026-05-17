Educación aplaza una semana las pruebas de acceso a la FP por el paro de los docentes

La Conselleria de Educación se ha visto obligada a aplazar, en mitad de la huelga indefinida de profesores, las pruebas de acceso a ciclos de Formación Profesional (FP). Los estudios que se han visto afectados son los de grado medio y superior.

Alumnas de FP en el centro integrado Canastell de San Vicente. | HÉCTOR FUENTES

El departamento autonómico ha aludido «a las causas organizativas de los centros educativos y a la necesidad de garantizar la participación del alumnado» el cambio de fechas. Estos exámenes estaban previstos para la próxima semana, en concreto para el 19 y 20 mayo, pero debido a que todavía no se ha alcanzado un acuerdo para desconvocar el paro docente, las pruebas han sido pospuestas a la siguiente semana, al 26 y 27 de mayo.

La movilización del profesorado está teniendo como consecuencia, pese a la obligatoria existencia de servicios mínimos, que en la gran mayoría de colegios e institutos se deje de avanzar en los temarios, que haya exámenes en el aire, y que se vea bloqueada la Evaluación del Diagnóstico, unas pruebas que miden el rendimiento académico de los escolares y analizan el nivel de la enseñanza, similar al informe «PISA», pero español. También ha habido excursiones que han sido canceladas.

La oferta del próximo curso tendrá, finalmente, 70 ciclos nuevos y 51 suprimidos en la Comunidad Valenciana. Así lo ha cuantificado la Conselleria de Educación tras hacer pública el listado definitivo de estudios disponibles a partir de septiembre. En la provincia de Alicante habrá más de una veintena de titulaciones nuevas, mientras que también desaparecerá una cifra equivalente, lo que ha desatado quejas y movilizaciones en las últimas semanas que han llevado incluso a la Administración valenciana a retroceder en algunos recortes.

Este miércoles, coincidiendo con la tercera jornada de la huelga de profesores, el departamento autonómico anunció que refuerza su apuesta por la FP, bajo el argumento de que la oferta formativa del curso que viene en FP se salda con un incremento de 19 ciclos formativos.

Noticias relacionadas

En detalle, Valencia lidera el crecimiento con alrededor de 30 nuevas implantaciones. En el caso de Alicante las nuevas altas están vinculadas a la industria, los servicios y la tecnología. Y en Castellón se refuerza su oferta con más de una decena de implantaciones, principalmente en energía, turismo e informática. n