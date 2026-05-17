El frente deja tormentas 'explosivas' de 40,6 l/m2 en menos de una hora en el interior de Valencia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisaba con sus pronósticos: este domingo se podían producir tormentas "localmente fuertes" en el interior de la provincia de Valencia y en la línea limítrofe entre las provincias de Valencia y Alicante. Y así está siendo: el frente está generando "tormentas de corta duración", pero de "intensidad fuerte y localmente con granizo".

Según explica la institución a través de sus redes sociales, hay focos activos de precipitación en las tres provincias. Se concentran en tres puntos:

El norte de Alicante y sur de Valencia, entre El Pinós, Monòver, Sax, Ibi, Bocairent y Alcoi.

En el Alt Palància, en el entorno de Segorbe, con un frente que se está desplazando hacia el este.

Y en el entorno de Siete Aguas y Bugarra en la provincia de Valencia.

La explosividad de las tormentas está sorprendiendo a los conductores, especialmente los que circulan por la A3 y, por eso, la Aemet pide "mucha precaución en carretera en las zonas de tormenta". La peligrosidad se mantendrá hasta las 22 horas, momento en el que decae el aviso amarillo por tormentas. De hecho, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de un corte de la N-3 a la altura del kiómetro 294 por la intensidad de la tromba.

40 l/m2 en menos de una hora

Los registros de precipitación dejan constancia de la intensidad de las tormentas. Por ejemplo, en el Pinós se han registrado hasta las 18 horas 19,6 l/m2, pero 13,6 de ellos han caído en solo 10 minutos. Una situación se ha vivido en Altura, donde el registro crece hasta los 21,4 l/m2, pero 15 se han registrado en solo 10 minutos.

Por el momento, la mayor tromba se ha producido en el entorno de Siete Aguas, donde se han acumulado 40,6 litros por metro cuadrado en menos de una hora.

Calor a partir del lunes

La meteorología dará un brusco giro el lunes: fin a las lluvias e inicio de un episodio de temperaturas que anticipan el verano. El ascenso será progresivo a lo largo de toda la semana, con un incremento notable de los valores máximos y, también, de los mínimos. En las horas centrales del día, el viernes se podrán alcanzar valores de hasta 33 grados en la Costera y de 30 en muchos otros puntos de la autonomía valenciana. Y las mínimas previstas para la madrugada del jueves al viernes se acercarán a los 20 grados, el nivel que marca el paso de una noche plácida a una tropical. Y eso que aún queda más de un mes para el inicio del verano climatológicamente hablando. El viernes será un día de calor y también lo será el jueves, cuando las máximas ya se acercarán a los 30. El ascenso térmico comenzará el lunes. Lo hará con mínimas aún rondando los 10 grados en el interior y con máximas de entre 22 y 25 grados. Pero progresivamente las temperaturas irán escalando hasta los niveles anteriormente mencionados.

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Toda la semana estará marcada por la estabilidad atmosférica, por lo que no se registrarán precipitaciones durante los próximos días. Solo este domingo, cuando las tormentas definan la jornada.